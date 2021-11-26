Такой метод изготовления протезов гораздо удобнее и быстрее.

40-летний инженер, проживающий в Лондоне, стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза. Такой протез выглядит очень реалистично, а процесс по его изготовлению занимает куда меньше времени, чем обычная технология производства.

О первом протезе глаза, напечатанном на 3D-принтере, сообщает Moorfields Eye Hospital (офтальмологическая больница Мурфилдса).

Уникальный протез глаза мужчине установили вчера, 25 ноября. Инженер стал первым человеком, которому посчастливилось получить такой протез, напечатанный на 3D-принтере.

Протез получился максимально реалистичным, в отличие от акрилового. Благодаря современным технологиям специалисты смогли передать даже глубину зрачка. Мужчина, получивший протез, несказанно рад такой возможности. Он признается, что нуждался в искусственном глазу с 20 лет, все это время он очень стеснялся своей внешности.

По словам инженера, он с грустью смотрел на себя в зеркало, но теперь протез подарил ему уверенность в себе. Счастливый пациент отметил, что напечатанный на 3D-принтере глаз выглядит "фантастически".

Читайте такжеВ Сумской области на 3D-принтере печатают первый в Украине дом (видео)В отличие от традиционных методов изготовления протезов глаза, для печати протеза на 3D-принтере необходимо сканирование глаза вместо инвазивного слепка глазницы. Последний вариант довольно сложный, особенно тяжело делать слепки детям. Иногда приходится даже использовать наркоз, так как многие маленькие пациенты очень боятся подобной процедуры. Теперь же, с помощью 3D-печати, даже дети смогут получать протезы глаз безо всяких проблем.

"Мы воодушевлены возможностями этого полностью цифрового протеза глаза", - сказал профессор Мандип Сагу, офтальмолог-консультант в офтальмологической больнице Мурфилдс.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Британии учитель распечатал для ученика протез предплечья. Педагог создал искусственную руку, которая поможет школьнику лучше учиться.

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Автор: Полина Кузенко