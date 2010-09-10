Бодрящий коктейль для вашей кожи

Ос­ве­жа­ет, то­ни­зи­ру­ет, под­тя­ги­ва­ет, омо­ла­жи­ва­ет и да­же ле­чит — все это о ме­зо­те­ра­пии. Про­це­ду­ра со­сто­ит из се­рии уко­лов очень ма­лень­кой глу­би­ны (от 0,2 до 6 миллиметров), ко­то­рые де­ла­ют пра­к­ти­че­ски в лю­бые ча­с­ти те­ла. Но ши­ро­кие воз­мож­но­сти ме­зо­те­ра­пии и се­к­рет ее мо­гу­ще­ст­ва за­клю­чен в со­ста­вах, по­па­да­ю­щих в ко­жу с по­мо­щью этих са­мых ми­к­ро­инъ­ек­ций. Спе­ци­аль­ные ко­к­тей­ли — жид­кие сме­си из ви­та­ми­нов, ми­не­ра­лов, ами­но­кис­лот и про­чих по­лез­но­стей — то­нень­кой иг­лой вво­дят­ся не­по­сред­ст­вен­но ту­да, где тре­бу­ет­ся их воз­дей­ст­вие: в дер­му или под­кож­ную жи­ро­вую клет­чат­ку, ку­да не в си­лах про­бить­ся ко­с­ме­ти­че­ские сред­ст­ва, ко­то­рые мы на­но­сим на по­верх­ность. Ра­зу­ме­ет­ся, эф­фект при та­ком “при­цель­ном” вве­де­нии по­я­в­ля­ет­ся бы­ст­ро и в нуж­ном ме­с­те, по­э­то­му ме­зо­те­ра­пия уже не­сколь­ко лет ос­та­ет­ся од­ним из хи­тов са­лон­ных про­це­дур.

Ми­к­ро­инъ­ек­ции пре­крас­но ув­лаж­ня­ют ко­жу, по­вы­ша­ют ее эла­стич­ность и уп­ру­гость, по­э­то­му ча­ще все­го при­ме­ня­ют­ся как “ле­кар­ст­во от увя­да­ния” по­с­ле 35–40 лет. Ме­зо­ко­к­тей­ли мо­гут со­дер­жать це­лую дю­жи­ну ин­гре­ди­ен­тов в точ­но от­ме­рен­ных про­пор­ци­ях. Сей­час про­да­ет­ся мно­го го­то­вых сме­сей, но в не­ко­то­рых слу­ча­ях луч­ше, что­бы ко­с­ме­то­лог сде­лал со­став для инъ­ек­ций по ин­ди­ви­ду­аль­но­му ре­цеп­ту, до­ба­вив имен­но то, что нуж­но для ва­шей ко­жи. Опыт­ный до­к­тор для ка­ж­дой про­це­ду­ры из кур­са, к при­ме­ру, мо­де­ли­ро­ва­ния фи­гу­ры, мо­жет де­лать раз­ные ко­к­тей­ли, ме­няя ин­гре­ди­ен­ты, что­бы по­лу­чить наи­луч­ший ре­зуль­тат.

Ча­ще все­го в со­став “эли­к­си­ров кра­со­ты” вхо­дят:

ги­а­лу­ро­но­вая ки­с­ло­та — ин­тен­сив­но ув­лаж­ня­ет, обес­пе­чи­ва­ет ко­же уп­ру­гость и то­нус;

крем­ний — да­ет эф­фект лиф­тин­га, сти­му­ли­ру­ет ре­ге­не­ра­цию со­еди­ни­тель­ной тка­ни, за счет че­го под­тя­ги­ва­ет лю­бые ча­с­ти те­ла и ли­ца;

ди­ме­ти­ла­ми­но­э­та­нол (ДМАЭ) — ока­зы­ва­ет силь­ное лиф­тин­го­вое воз­дей­ст­вие, сти­му­ли­ру­ет то­нус мышц ли­ца, ко­гда его овал на­чи­на­ет те­рять чет­кость. Пре­па­рат жи­вот­но­го про­ис­хо­ж­де­ния — его по­лу­ча­ют из ло­со­се­вых рыб;

ком­п­ле­к­сы спе­ци­аль­но под­го­то­в­лен­ных для кле­ток ко­жи ви­та­ми­нов и ами­но­кис­лот — пи­та­ют и то­ни­зи­ру­ют;

экс­тракт ик­ры — эф­фе­к­тив­ный ре­ге­не­рант;

ге­к­са­пеп­тид — ве­ще­ст­во ан­ти­ми­ми­че­ско­го дей­ст­вия. При­ме­ня­ет­ся при на­чаль­ных не­боль­ших ми­ми­че­ских мор­щи­нах во­к­руг глаз, про­дле­ва­ет эф­фект инъ­ек­ции бо­ту­ло­то­к­си­на;

ко­эн­зим Q10 — силь­ный ан­ти­ок­си­дант и пи­та­тель­ное ве­ще­ст­во;

ком­п­лекс фа­к­то­ров ро­с­та — улуч­ша­ет ми­к­ро­цир­ку­ля­цию, сти­му­ли­руя фи­б­роб­ла­сты де­лить­ся ак­тив­нее и про­из­во­дить боль­ше кол­ла­ге­на и эла­сти­на;

экс­тра­к­ты па­пайи, ман­го, ана­на­са — то­ни­зи­ру­ют ко­жу;

экс­тракт зе­ле­но­го чая — в раз­лич­ной до­зи­ров­ке для ли­ца да­ет ре­ге­не­ри­ру­ю­щий эф­фект, а для те­ла — ли­по­ли­ти­че­ский и под­тя­ги­ва­ю­щий;

экс­тракт ар­ти­шо­ка — ак­тив­ный ли­по­ли­тик с про­ти­во­отеч­ным эф­фе­к­том, один из са­мых по­пу­ляр­ных пре­па­ра­тов для ме­зо­те­ра­пии те­ла. Боль­шие до­зы жел­че­гон­ны, по­э­то­му про­ти­во­по­ка­зан при склон­но­сти к кам­не­об­ра­зо­ва­нию в желч­ном пу­зы­ре;

экс­тракт гин­кго би­ло­ба — ук­ре­п­ля­ет со­су­ды;

де­зо­к­си­хо­лат на­трия — улуч­ша­ет об­мен ве­ществ в клет­ках;

Л-кар­ни­тин — спо­соб­ст­ву­ет ути­ли­за­ции про­ду­к­тов рас­ще­п­ле­ния жи­ров, умень­ша­ет ап­пе­тит, его до­ба­в­ля­ют во вре­мя третьей-пятой про­це­ду­ры для те­ла, ко­гда про­цес­сы ли­по­ли­за и дре­на­жа уже за­пу­ще­ны;

фо­с­фа­ти­дил­хо­лин (ФТХ) — ак­тив­ный ли­по­ли­тик, глав­ный ин­гре­ди­ент со­ево­го ле­ци­ти­на;

гли­ко­ле­вая ки­с­ло­та и ре­ти­нол — вы­зы­ва­ют от­ше­лу­ши­ва­ние мер­т­вых кле­ток, да­ют эф­фект поверхностного пи­лин­га.

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