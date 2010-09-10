Бодрящий коктейль для вашей кожи
О чудо-возможностях микроинъекций
Освежает, тонизирует, подтягивает, омолаживает и даже лечит — все это о мезотерапии. Процедура состоит из серии уколов очень маленькой глубины (от 0,2 до 6 миллиметров), которые делают практически в любые части тела. Но широкие возможности мезотерапии и секрет ее могущества заключен в составах, попадающих в кожу с помощью этих самых микроинъекций. Специальные коктейли — жидкие смеси из витаминов, минералов, аминокислот и прочих полезностей — тоненькой иглой вводятся непосредственно туда, где требуется их воздействие: в дерму или подкожную жировую клетчатку, куда не в силах пробиться косметические средства, которые мы наносим на поверхность. Разумеется, эффект при таком “прицельном” введении появляется быстро и в нужном месте, поэтому мезотерапия уже несколько лет остается одним из хитов салонных процедур.
Микроинъекции прекрасно увлажняют кожу, повышают ее эластичность и упругость, поэтому чаще всего применяются как “лекарство от увядания” после 35–40 лет. Мезококтейли могут содержать целую дюжину ингредиентов в точно отмеренных пропорциях. Сейчас продается много готовых смесей, но в некоторых случаях лучше, чтобы косметолог сделал состав для инъекций по индивидуальному рецепту, добавив именно то, что нужно для вашей кожи. Опытный доктор для каждой процедуры из курса, к примеру, моделирования фигуры, может делать разные коктейли, меняя ингредиенты, чтобы получить наилучший результат.
Чаще всего в состав “эликсиров красоты” входят:
гиалуроновая кислота — интенсивно увлажняет, обеспечивает коже упругость и тонус;
кремний — дает эффект лифтинга, стимулирует регенерацию соединительной ткани, за счет чего подтягивает любые части тела и лица;
диметиламиноэтанол (ДМАЭ) — оказывает сильное лифтинговое воздействие, стимулирует тонус мышц лица, когда его овал начинает терять четкость. Препарат животного происхождения — его получают из лососевых рыб;
комплексы специально подготовленных для клеток кожи витаминов и аминокислот — питают и тонизируют;
экстракт икры — эффективный регенерант;
гексапептид — вещество антимимического действия. Применяется при начальных небольших мимических морщинах вокруг глаз, продлевает эффект инъекции ботулотоксина;
коэнзим Q10 — сильный антиоксидант и питательное вещество;
комплекс факторов роста — улучшает микроциркуляцию, стимулируя фибробласты делиться активнее и производить больше коллагена и эластина;
экстракты папайи, манго, ананаса — тонизируют кожу;
экстракт зеленого чая — в различной дозировке для лица дает регенерирующий эффект, а для тела — липолитический и подтягивающий;
экстракт артишока — активный липолитик с противоотечным эффектом, один из самых популярных препаратов для мезотерапии тела. Большие дозы желчегонны, поэтому противопоказан при склонности к камнеобразованию в желчном пузыре;
экстракт гинкго билоба — укрепляет сосуды;
дезоксихолат натрия — улучшает обмен веществ в клетках;
Л-карнитин — способствует утилизации продуктов расщепления жиров, уменьшает аппетит, его добавляют во время третьей-пятой процедуры для тела, когда процессы липолиза и дренажа уже запущены;
фосфатидилхолин (ФТХ) — активный липолитик, главный ингредиент соевого лецитина;
гликолевая кислота и ретинол — вызывают отшелушивание мертвых клеток, дают эффект поверхностного пилинга.