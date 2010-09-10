Запах мяты помогает похудеть

Американские ученые одного из университетов в Западной Виржинии в ходе исследования пришли к заключению, что определенные запахи могут помочь человеку избавиться от лишних килограммов.

Эксперимент, в котором приняли участие несколько тысяч представительниц прекрасного пола, желающих избавиться от лишнего веса, засвидетельствовал тот факт, что вдыхание запаха мяты способствует эффективному похудению.

Новая аромодиета не требует сокращения рациона или исключения из него любимых продуктов. Человеку достаточно просто накапать на запястье немного раствора из мяты и вдыхать его на протяжении дня, передает vrach.tv.

Авторы исследования, основываясь на результатах эксперимента, заявили, что человек, применяющий эту диету, употребляет еженедельно на 1800 калорий меньше обычного.

focus.ua