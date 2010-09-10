Сегодня Всемирный день предотвращения самоубийств

Сегодня, 10 сентября, отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, который ежегодно проводится по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств /IASP/ при поддержке Всемирной организации здравоохранения. В частности, в этот день специалисты призывают СМИ более взвешенно подходить к освещению самоубийств.

Всемирный день предотвращения самоубийств проводится с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире. В среднем, ежедневно около трёх тысяч человек кончает жизнь самоубийством. Это означает, что каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство. Суицид входит в число трех основных причин смерти людей в возрасте 15-44 лет во всем мире. При этом на каждого человека, совершившего самоубийство, приходится 20 или более человек, пытавшихся покончить с собой.

Международная ассоциация по предотвращению самоубийств, Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ и другие партнеры выступают в защиту надлежащего лечения и последующего ухода за людьми, пытавшимися совершить самоубийство, а также более взвешенного освещения самоубийств в СМИ.

Необходимо на глобальном уровне повысить информированность общественности о том, что самоубийства являются одной из основных предотвратимых причин преждевременной смерти, говорится в обращении ВОЗ. Правительства стран должны разработать основы политики в отношении национальных стратегий предотвращения самоубийств. На местном уровне политические заявления и результаты научных исследований должны найти свое практическое воплощение в виде программ и мер профилактики среди населения.

Международная статистика /"Международный справочник по самоубийствам и попыткам самоубийства"; 2007 года/ показывает, что от 2% до 11% населения в различные периоды жизни склонны к совершению самоубийств. Количество самоубийств, совершаемых в мире, стабильно растет - об этом свидетельствуют данные Международной ассоциации предупреждения самоубийств, которая проводит подобные подсчеты с 1950-х годов.

Самоубийства, как правило, совершаются от отчаяния, в знак протеста, чтобы сохранить чувство собственного достоинства, в результате помрачения рассудка, чтобы избежать боли или отомстить. "Факторами риска" являются бедность, безработица, потеря близких и проблемы в семейных отношениях. Люди, в семье которых были самоубийцы, склонны чаще кончать с собой. Важную роль также играют моральные и физические травмы, полученные в детстве. Негативное влияние также оказывают социальная изоляция человека и психические проблемы, в частности, депрессии.

Однако во многих случаях причины самоубийств остаются неясными. По необъяснимым причинам мужчины в четыре раза чаще, чем женщины, кончают с собой, однако женщины в два-три раза чаще предпринимают попытки самоубийства. Хотя точные данные отсутствуют, но принято считать, что на каждое "успешное" самоубийство приходится 8-20 неудачных попыток его совершения. Опросы, проводимые в различных странах мира, показывают, что до 80% подростков периодически задумываются о том, чтобы покончить с собой. Однако наибольшее число самоубийств совершают люди пенсионного возраста, которые, как правило, заранее не признаются в наличии подобных намерений. По данным исследований, люди нетрадиционной сексуальной ориентации в два-три раза чаще, чем их традиционно ориентированные сверстники добровольно уходят из жизни.

По оценкам Американского фонда предупреждения суицида, наибольшее число попыток самоубийства совершается в апреле, июне и июле. В некоторых странах мира на протяжении 1970-1980-х годов отмечались всплески самоубийств во время праздников. Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что, хотя самоубийства чаще совершаются в экономически и социально неблагополучных государствах, однако существуют серьезные исключения из этого правила. Например, во многих "бедных" государствах Латинской Америки и Ближнего Востока уровень самоубийств значительно ниже, чем в "богатых" государствах Западной Европы. При этом в считающихся вполне благополучными в экономическом плане странах Балтии, а также в Финляндии и Венгрии, уровень самоубийств на протяжении долгого времени значительно превышает общеевропейскую "норму". Еще одним парадоксом является невероятно высокий уровень суицидов в островных государствах - Куба, Япония, Шри-Ланка, Маврикий и др.

Существует также зависимость между религией и суицидом. В преимущественно исламских государствах число самоубийств близко к нулю. В государствах, где большинство населения исповедует христианство и индуизм, этот уровень заметно выше - в христианских государствах 11.2 случая на 100 тыс., в Индии, соответственно, 9.6. В преимущественно буддистских государствах этот показатель еще выше - 17.6 суицидов на 100 тыс. В атеистических государствах /например, в Китае/ он достигает 25.6 на 100 тыс. жителей. Однако религиозные предпочтения также не являются абсолютным критерием: в католической Ирландии процент самоубийств в три раза больше, чем в католической Италии, а в преимущественно протестантской Великобритании - вдвое больше, чем в бывшей британской колонии Австралии.

Данные службы Gallup позволили сделать вывод, что чем религиозней страна - тем меньше в ней совершается самоубийств. На протяжении последних лет служба Gallup замеряла уровень религиозности в 67 странах мира. Эти данные были сопоставлены со статистикой Всемирной организации здравоохранения о количестве суицидов. Как оказалось, между двумя этими показателями существует связь: чем больше религиозности - тем меньше самоубийств. Однако эта зависимость не абсолютна. Например для США рейтинг религиозности составляет 61 балл /25 место/. Такова же религиозность мексиканцев, однако в Мексике на 100 тыс. жителей совершается 4 суицида, в США - 11.5.

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