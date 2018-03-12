Как спастись от депрессии, или Когда душа плачет

В начале XX века депрессия диагностировалась всего лишь у одного пациента от всех психиатрических больных, а к началу XXI века количество больных увеличилось уже в 200 раз. Подобному увеличению сопутствовали нескончаемые войны, наводнения, землетрясения, эпидемии, экономические, политические и социальные факторы.

Депрессиями страдают в любом возрасте, но чаще в пожилом и старческом, на фоне перенесенных инсультов и других поражений мозга. Заболевание может протекать скрытно и маскироваться под видом других заболеваний, например сердца, вызывая постоянные боли, одышку, замирания, перебои. Боль может быть локальной, то есть местной, но бывает и системной: тупая, монотонная, изнуряющая, не поддающаяся лекарственной и другой терапии. Печаль заменяет на лице улыбку, теряется интерес к былым удовольствиям.

Нарушается сон, аппетит. Больной или худеет, или заметно поправляется. Мучает обильная потливость, озноб, удушье, тошнота. Рвота, боли в груди, животе, онемение конечностей. Больные, знающие о предвестниках таких состояний, заранее принимают предписанные лекарства. Но что делать тем, кто первый раз столкнулся с подобной проблемой? Как пережить эту черную полосу в жизни?

Всем известно, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Это относится и к тонущим в житейских бурях. Поэтому, не откладывая ни на минуту, начинайте операцию по спасению.

Дышите равномерно

Психотерапия и ее разновидности занимают одно из ведущих мест в борьбе с депрессией. Дыхательно-релаксационный тренинг совсем недавно вошел в арсенал лечения. Суть его в том, что в процессе тренировки переходят с грудного дыхания на диафрагмальное; длительность выдоха увеличивается в два раза по сравнению с вдохом, что приводит к углублению дыхания, уменьшается активность стволовой части и улучшается микроциркуляция в сосудах мозга, снижается внутреннее напряжение и чувство тревоги.

Светотерапия

Для лечения этого заболевания часто используется и светотерапия – фототерапия. В осенне-зимний период за счет дефицита света у многих больных возникает или усиливается клиническая картина депрессии. Фототерапия направлена на устранение этого дефицита и улучшение общего состояния. Яркий белый свет через сетчатку глаз действует на гипоталамус, что ведет к увеличению серотонина и допамина, необходимых для работы мозга.

Приятных снов!

Одним из признаков депрессии является также нарушение сна. Сон делается поверхностным и тревожным. Не все больные засыпают от лекарств, тогда на помощь им приходит… бессонница. По-научному этот метод лечения называется «депривацией (лишением) сна». Больному не дают спать в течение 36 часов, начиная с утра бессонной ночи до вечера следующего дня. Потом идут две восстановительные ночи естественного сна без приема лекарств. Если все идет хорошо – проводят третью бессонную ночь. При улучшении состояния депривации повторяются два раз в месяц.

Вдыхаем ароматы

Для лечения бессонницы рекомендуют подушки с травами. Многие больные отказываются от такого «снотворного» из-за того, что наполнитель шуршит и часто обладает очень резким неприятным запахом. В этом случае можно воспользоваться неконцентрированными ароматическими маслами. Подбирается одно или приятная композиция из нескольких масел, наносится на салфетку и кладется под наволочку. Лучше всего использовать жасмин, лаванду, анис, чабрец, мяту, ладан и ромашку. Они помогут снять раздражительность, агрессивность, унять слезы и другие симптомы депрессии.

Расслабляющие ванны

Большим подспорьем для снятия симптомов заболевания являются ванны из морской соли, соляно-хвойные, йодо-бромные, с температурой от 36 до 40 градусов, если позволяет сердце. Курс составляет 10–15 ванн по 20–30 минут каждая.

Важно!

Откажитесь от курения и алкоголя, займитесь спортом, гуляйте перед сном, исключите телепередачи раздражающего характера, слушайте приятную музыку, поддерживайте оптимальный температурный режим в спальне – все это поможет вам обрести душевное равновесие, наладить сон и активно противостоять депрессии.

Фитотерапия

Неоценимой помощницей в лечении депрессивных состояний является фитотерапия. При бессоннице рекомендуются сборы такого состава:

душица, кипрей, пустырник, таволга

валериана, боярышник, ноготки, шишки хмеля, чабрец

укроп, полынь обыкновенная, зюзник, одуванчик, мелисса.

Отвар одного из указанных сборов пьют по половине стакана утром и вечером в течение трех месяцев. На ночь лучше с ложкой меда.

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