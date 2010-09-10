Что делать, если вы отравились грибами?

Если вы или ваши близкие отравились грибами, соблюдайте следующие меры.

1. При первых признаках отравления, даже легкого, немедленно вызывайте скорую помощь!

2. До прибытия врача не теряйте время даром. Очистите желудок и кишечник от пищи, содержащей яд. Для этого выпейте как можно больше кипяченой воды с содой (1 ч. л. соды на 0,5 л воды) или слабо-розового раствора марганцовки. Эту процедуру надо повторить несколько раз.

3. Поставьте клизму (можно с растворенным в воде сорбентом). Промывайте ею кишечник до тех пор, пока не будет выходить просто чистая вода.

4. Затем дайте пострадавшему слабительное и уложите в постель, а к ногам положите грелку, чтобы унять озноб.

5. До приезда врачей больному нельзя принимать пищу и противопоказаны любые спиртные напитки: алкоголь способствует всасыванию организмом ядовитых веществ.

6. Не выбрасывайте остатки несъеденных грибов и их очистки. Отдайте их врачам для лабораторного исследования — так будет проще назначить правильное лечение, ведь у каждого из грибов свое противоядие.

segodnya.ua