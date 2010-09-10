Грибы, которые калечат

Мухомор вы не спутаете ни с каким другим грибом. Но среди ядовитых есть такие грибы, которые прекрасно маскируются под съедобные, чем очень опасны. О них мы и расскажем.

Бледная поганка. Ее путают с лесным шампиньоном. Чтобы не допустить эту роковую ошибку, нужно знать: у шампиньона пластинки розоватые, а у поганки всегда белые.

Перечный гриб. Его часто путают со съедобными грибами — моховиками и маслятами. Чтобы их отличить, важно знать такую примету: если вы срежете перечный гриб, то на срезе он покраснеет. Моховик при этом посинеет, а масленок не поменяет окраску.

Ложный валуй. Этот гриб очень похож на съедобного валуя, но в отличие от него, не имеет рубчатой шляпки.

Ложная лисичка. Ядовитая лисичка окрашена более ярко, у нее крупные красно-оранжевые пластинки и при этом более тонкая ножка.

Желчный гриб. Внешне сходен с подберезовиком и белым грибом, поэтому его часто собирают вместо них. Отличается от съедобных грибов розовой поверхностью трубчатого слоя, розовеющей мякотью на разрезе и бурой (а не белой) сеточкой на ножке.

Ложные опята. Отличить съедобные грибы от ложных можно по цвету пластинок. У «хороших» опят они всегда белые или кремовые и никогда не темнеют. У «плохих» пластинки серо-желтые, быстро темнеют и становятся буроватыми или практически черными.

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