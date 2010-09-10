Швеция: потерпевшим от насилия ученикам дают компенсации

Швеция пытается решить проблему насилия среди школьников путем выплат потерпевшим ученикам денежных компенсаций.

Как сообщили УНИАН в Женском консорциуме Украины, об этом рассказал шведский Омбудсман по правам учеников Ларс АРРЕНИУС во время круглого стола на тему «Пресечение насилия в школе».

По его мнению, такое нововведение увеличило эффективность профилактической работы в учебных заведениях.

Исследование, проведенное шведским Национальным советом по предупреждению преступности (БРА) в 2009 году, показало, что систематическая работа по пресечению обидчивого и унизительного отношения в школе уменьшает такие проявления на 20%.

«Когда расследуется дело о насилии в школе, особое внимание обращается на предупредительные мероприятия. Если мы видим, что школа ничего не делала, тогда мы помогаем потерпевшему обратиться в суд», - отметил уполномоченный. По его информации, одному из учебных заведений такая бездеятельность стоила 432,5 тыс. крон (это около 48 тыс. евро - УНИАН).

«В школе, где происходит насилие, ученикам тяжелее сосредоточиться, читать и учиться. Если вы хотите получить от учеников хорошие результаты, начинать работу надо со школьной среды», - добавил Л.АРЕНИУС и отметил, что профилактическая работа будет эффективной лишь тогда, когда государство, общество и школы будут поддерживать учителей и директоров, обеспечивать их ресурсами и знаниями.

Вместе с тем в Женском консорциуме Украины отмечают, что в Украине эта проблема остается нерешенной. Исследование, проведенное этой организацией в 2009 году показало, что каждый третий ребенок подвергался насилия от одногодков и старших школьников, каждый шестой отмечает, что это произошло в школе, а каждый девятый ребенок говорит, что это происходит почти каждый день.

По данным правозащитников, чаще всего дети говорят, что страдают от обид и избиений, а учителя говорят, что часто замечают унижение учеников друг другом. Также дети отмечают, что агрессорами в школе часто выступают несколько учеников вместе.

Ознакомившись со шведским опытом профилактической работы, директора и учителя из 20 школ Украины совместно с представителями Уполномоченного по правам человека, Министерства образования и науки, общественных организаций разработали собственные планы действий по предупреждение насилия в школе.