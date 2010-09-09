Грибы, которые лечат

Опята — для крови и потенции. Всего 100 г опят могут удовлетворить суточную потребность в цинке и меди, которые участвуют в процессе кроветворения и повышают мужскую потенцию. Опята можно заморозить и добавлять в любые блюда по вкусу.

Белый гриб — для сердца (благодаря алкалоиду герцедину). Плюс очищает сосуды при атеросклерозе. Эти грибы можно высушить или заморозить и потом по 20 г добавлять в блюда 2—3 раза в неделю. Курс лечения — 1 месяц.

Мухомор (наружно!) — для суставов. Вещество мускарин снимает воспаление с суставов. Для этого мелко нарезанные грибы залить подсолнечным маслом и варить 30 минут. Мазью натирать суставы 3—4 раза в день 2 недели.

Вешенка богата антибиотиками. Приготовьте настойку: 20 г грибов залейте 100 г водки. Оставьте настаиваться 10 дней. Закапывайте нос или промывайте горло при первых симптомах в течение 2—3-х дней по 3 раза в день.

Шампиньоны — от стафилоккока. Естественные антибиотики в отличие от синтетических радикально справляются с этой инфекцией. Употреблять в виде настойки (см. вешенки).

Маслята — от головной боли. Эти грибы содержат особое смолистое вещество, которое снимает острые головные боли.

Рыжик — против воспаления. Содержит противовоспалительное вещество, сходное по действию с гормоном кортизоном, благодаря чему полезен при любых болях и воспалениях.

Груздь — от кашля. Благодаря антибактериальным веществам — фитонцидам — груздь полезен тем, кто страдает туберкулезом и бронхитом. Эти грибы лучше солить и лакомиться ими всю зиму.

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