В ЕС сократят медицинские эксперименты на животных

В Европейском Союзе сократят использование животных с целью проведения научных экспериментов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в законодательстве, одобренном сегодня Европарламентом на сессии в Страсбурге.

Согласно с принятому решению, страны-члены ЕС получат переходный период сроком на 2 года для имплементации новых законодательных норм к национальному законодательству.

Одобренный документ предусматривает, в частности, оценку национальными органами власти состояния здоровья животных, используемых в научных целях, с целью содействия развитию альтернативных методов проведения экспериментов.

При этом страны-члены должны обеспечить, чтобы в случае существования признанных в ЕС альтернативных методов тестирования, чем тесты с использованием животных, использовались именно такие альтернативные методы.

Использование животных в лабораториях будет разрешаться только при исследованиях, касающихся болезней людей, животных или растений, при тестировании медикаментов и препаратов для сохранения популяции, а также в высшем образовании и при уголовных расследованиях.

Новое законодательство также запрещает использование крупных приматов, таких как шимпанзе, гориллы, орангутанги, в научных исследованиях, кроме случаев, когда без использования таких приматов невозможно достичь целей исследования.

Национальные органы власти должны будут осуществлять проверки учреждений, в которых используются животные для исследований, при этом часть из них должна проводиться без предварительного оглашения.