Сколько нужно денег для полного счастья

Не секрет, что для многих людей уровень дохода и степень удовлетворенности жизнью связаны. Однако есть некий порог, после которого различия стираются. Оказывается, для американцев этот порог составляет 75000 долларов ежегодно. В этом уверены Дэниэл Канеман и Ангус Дитон из Принстонского Университета. Они проанализировали данные опросов 450000 американцев, предоставленные Американским институтом общественного мнения имени Гэллапа.

Основными опорными точками в исследовании были два критерия: качество жизни (определяет уровень комфорта, которым окружена повседневная жизнь человека; оценивалось по десятибалльной шкале) и уровень эмоционального счастья (сформировано на основании сведений о пережитых позитивных и негативных эмоциях). Итак, средняя оценка качества жизни американцев составила 6,76 из 10. При этом 85% утверждают, что они ежедневно испытывают много позитивных эмоций, а грустят и постоянно переживают 24% опрошенных.

Что касается уровня дохода, то повседневность американцев наполнена счастливыми моментами в меньшей степени, если годовой доход довольно низок. Бедность также усиливает эмоциональную боль от жизненных невзгод - тяжелых заболеваний, развода, одиночества, несчастного случая. При увеличении суммы годового дохода повышается и количество позитивных переживания. Но это происходит пока годовой доход не достигает 75000 долларов. Далее прочие факторы (особенности темперамента человека или случайные происшествия с ним) начинают играть основную роль, что сводит роль денег практически на нет.

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