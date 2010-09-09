Мясо и сыр впускают в организм опасные бактерии

Ирландские ученые под руководством Колина Хилла университетского колледжа Корка выяснили: некоторые возбудители кишечных инфекций, проявляющихся в виде острого отравления, попадают в организм с мясом и сыром, используя вещества в этих продуктах в качестве "прикрытия".

В число подобных возбудителей входят и бактерии рода листерия, вызывающие листериоз. Эти бактерии поражают многие внутренние органы человека и представляют наибольшую опасность для беременных женщин и пожилых людей. За последние 10 лет число случаев листериоза в Европе увеличилось почти вдвое. Просто листерия "научилась" преодолевать трудности, с которыми она сталкивается при попадании в организм человека. В частности, главное препятствие на пути болезнетворных бактерий – убийственная кислотная среда в желудке.

Ученые выяснили, как именно листерии обманывают защитный барьер организма. Итак, они используют вещества, входящие в состав некоторых продуктов. Речь идет о нейтрализующих желудочный сок глутаматах. В больших количествах они содержатся в мясе и мягких сырах. Получается, съев зараженный сыр или мясо, появляются реальные шансы заболеть листериозом. Второй вариант: человек съедает продукт с малым содержанием глутамата, однако потом запивает все томатным соком, имеющим высокую концентрацию глутомата. Результат аналогичен. Облегчает процесс инфицирования и длительное хранение продуктов (кислая среда – идеальный вариант для бактерий).

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