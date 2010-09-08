20% бельгийцев покупают школьные материалы «second hand»
17:34, 08 сентября 2010Зарубежные новости
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Какая антисанитария!
Каждый пятый бельгиец покупает не новые предметы, необходимые для занятий в школе.
Как сообщает сегодня бельгийское агентство Belga, об этом свидетельствуют результаты on-line опроса, проведенного компанией iVox.
При этом, товары «second hand» для школы больше покупают фламандцы (23,3%).
Для осуществления покупок около 30% опрошенных прибегают к услугам интернет-сайтов, в частности, сайтов аукционов и сайтов частных объявлений.
Основным же источником приобретения бывших в употреблении предметов для школы остаются друзья и родственники.
По данным исследования, чаще всего таким образом покупают атласы и словари.
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