20% бельгийцев покупают школьные материалы «second hand»

Каждый пятый бельгиец покупает не новые предметы, необходимые для занятий в школе.

Как сообщает сегодня бельгийское агентство Belga, об этом свидетельствуют результаты on-line опроса, проведенного компанией iVox.

При этом, товары «second hand» для школы больше покупают фламандцы (23,3%).

Для осуществления покупок около 30% опрошенных прибегают к услугам интернет-сайтов, в частности, сайтов аукционов и сайтов частных объявлений.

Основным же источником приобретения бывших в употреблении предметов для школы остаются друзья и родственники.

По данным исследования, чаще всего таким образом покупают атласы и словари.