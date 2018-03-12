В каких продуктах пестецидов больше всего?

Все мы наслышаны о том, что арбузы — главное лакомство летнего сезона — напичканы нитратами и пестицидами. Но знаете ли вы, что опасные химические вещества прячутся и во многих других продуктах?

Что такое пестициды? Это обобщённое название принято для химических веществ, которые обладают направленным отравляющим действием. Есть, например, гербициды — убивающие только определённый вид растений; инсектициды — средства от насекомых-вредителей; фунгициды, которые ограничивают рост различных грибков, и зооциды, убивающие животных.

Также к пестицидам относят химикаты не убивающие, а лишь ограничивающие способность вида к размножению. То есть вызывающие бесплодие, нарушения внутриутробного развития и т.п., сообщают Аргументы и Факты.

Конечно, разным продуктам достаются разные дозы пестицидов. Всё зависит от абсорбирующих (то есть впитывающих) возможностей овоща или фрукта, а также вида того химиката, которым его обрабатывают. Чем больше паразитов угрожает урожаю, тем большим количеством пестицидов его будут поливать.

Понятное дело, у каждого производителя — свои технологии и представления об обработке посевов химикатами. Однако общие методики и тенденции в пищевом мире, безусловно, есть. Вот их и проанализировала американская Рабочая группа по окружающей среде, которая собрала около 100 тысяч сельскохозяйственных отчётов и на их основе составила список самых «пестицидных» фруктов и овощей. Читайте внимательно: вполне возможно, в «десятку» попали одни из завсегдатаев на вашем столе.

1. Сельдерей

Пока диетологи поют сельдерею дифирамбы, экологи приходят в ужас от его «химического состава». Один стебелёк в среднем содержит до 13 различных пестицидов, а в общей сложности в этом растении их обнаружили аж 67!

Причина такого обилия в том, что сельдерей не имеет толстой защитной кожуры. Кроме того, из-за формы стебля, выгнутого кнаружи, его крайне трудно полностью промыть, то есть то, что не проникло внутрь, оседает снаружи и в конечном итоге попадает к вам в рот.

2. Персики

Нежная мякоть и кожица персиков, как губка, впитывает химикаты, которыми их обильно орошают. Всего при выращивании этих фруктов используется более 60 различных пестицидов, причём обработку приходится повторять крайне часто — опять же из-за повышенной абсорбции плодов.

3. Клубника

Богатые витамином С и другими антиоксидантами ягоды также могут «похвастаться» наличием 53 пестицидов. Экологи советуют по возможности покупать клубнику у мелких предпринимателей или даже у бабушек — всё лучше, чем получать продукцию с крупных сельскохозяйственных полей.

4. Яблоки

Это крайне нежные фрукты, требующие постоянной химической обработки. Чтобы отпугнуть плесень, вредителей и различные болезни, садоводам приходится поливать их примерно 47 видами пестицидов, причём большинство из них плотно оседает на кожуре. И даже если вы тщательно помоете яблоко, 100%-ой очистки это не обеспечит.

5. Черника

Одна маленькая ягодка, по подсчётам экологов, содержит около 13 различных пестицидов. А всё потому, что тонкая «шкурка» черники пропускает внутрь почти всё, чем с радостью опрыскивают её сердобольные фермеры.

6. Болгарский перец

Пусть жёсткая текстура этого овоща не вводит вас в опасное заблуждение: кожица у него всё равно тонкая и нежная, а значит защиты от проникновения химикатов — почти нет. Согласно данным американских учёных, в перце удалось обнаружить 63 вида пестицидов, и только малая их часть остаётся снаружи.

7. Капуста, шпинат

Под «ста одёжками» обычной капусты могут скрываться 57 видов всевозможных пестицидов. В шпинате, который одно время в Америке пропагандировали как главный источник молодости и здоровья, их 45.

8. Виноград

Несколько десятков потенциально опасных химикатов охотно оседают не только в ягодах, но и во всех производных продуктах винограда. А значит яд может перекочевать в любую бутылку вина, произведённого из продукции крупного виноградника.

9. Картофель

Некоторые обожают есть печёную картошку вместе с кожурой. Если вы из таких, в следующий раз подумайте дважды. В среднем одна картофелина подвергается обработке 36 видами химикатов, и если какие-то из них оседают на кожуре, то другие — накапливаются внутри неё.

10. Вишня

Эту ягоду очень любят многие врачи: помимо богатых антиоксидантных свойств она обладает способностью нейтрализовать различные канцерогены, то есть защищает организм от раковых опухолей. С другой стороны, к полезным веществам в вишне примешивается множество вредных пестицидов — и опять же из-за того, что кожица её слишком тонка.

Наряду с рейтингом самых «грязных» фруктов и овощей американские экологи потрудились и над списком самых чистых. К сожалению, он оказался короче, да и вошли в него далеко не самые дешёвые и не самые употребляемые нами плоды. Вот он:

• репчатый лук,

• спаржа,

• баклажаны,

• авокадо,

• ананасы.

Ну и, конечно, всё, что выросло на вашей собственной грядке, может впитать только то, чем поливали его вы. Так что, если у вас есть возможность питаться собственным урожаем, используйте её по-полной.

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