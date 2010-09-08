Кофе - средство для манипуляции людьми

После употребления кофеина человек легко поддается манипуляции, утверждают австралийские исследователи медицинского университета Квинсленда (Австралия).

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 140 волонтеров. Все участники должны были высказать свою точку зрения относительно абортов.

После чего половине испытуемых предложили выпить несколько чашек кофе. Затем участникам эксперимента привели ряд контраргументов, которые шли в разрез с их личной точкой зрения.

Проанализировав результаты работы, исследователи пришли к выводу, что под влиянием кофеина люди легко отказываются от своего мнения и поддаются противоположным убеждениям.

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