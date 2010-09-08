В Японии эпидемия самоубийств

Самоубийства и депрессии среди населения в 2009 году нанесли экономике Японии ущерб в 2,68 триллиона иен (31,8 миллиарда долларов). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Правительство Японии впервые подсчитало ущерб от самоубийств для экономики. При подсчетах были учтены медицинские выплаты для граждан, находящихся в депрессии, потерянный доход самоубийц и их семей, а также ряд других факторов. В частности, недополученный доход 26,5 тысяч трудоспособных японцев в возрасте от 15 до 69 лет, которые покончили с собой в 2009 году, составил 1,9 триллиона иен (22,5 миллиарда долларов).

Япония, напомним, является рекордсменом по числу самоубийств среди развитых стран. В 2009 году 32,8 тысячи японцев покончили с собой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Японии на 100 тысяч мужчин приходится в среднем 35,8 самоубийства в год, тогда как в Великобритании это соотношение втрое меньше. В мире есть всего семь стран, жители которых совершают самоубийства чаще, чем в Японии. Это к примеру, Беларусь, где на 100 тысяч мужчин ежегодно приходится 63,3 самоубийства.

Правительство Японии полагает, что высокий уровень самоубийств отчасти объясним депрессией в экономике. Ожидается, что по итогам текущего года Япония переместится в рейтинге крупнейших в мире экономик со 2-го на 3-е место, уступив Китаю.