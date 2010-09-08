Мертвый младенец ожил в объятиях матери

В одном из австралийских роддомов произошел случай, который врачи считают настоящим чудом.

Жительница Австралии Кейт Огг родила двойняшек - мальчика и девочку. Малыши были недоношенные и появились на свет всего на 27 неделе беременности. После родов младенцы были помещены в отделение интенсивной терапии, причем девочка, которую назвали Эмми, оказалась полностью здоровой, а мальчика, названного Джейми, врачи пытались реанимировать, после чего были вынуждены признать его мертвым.

Ребенка принесли матери, чтобы она с ним попрощалась. «Мы потеряли Джейми, он не выжил, мне жаль, - вспоминает Кейт слова врача - Это было самое ужасное, что я когда-либо чувствовала». Кейт прижала Джейми к груди и два часа разговаривала с ним. «Мы с мужем сказали сыну, как его зовут, и что у него есть сестра, мы рассказали о том, что мы хотели бы сделать вместе с ним за его жизнь», - вспоминает Кейт.

Внезапно мальчик вздохнул - врачи сначала подумали, что это просто рефлекс, но когда Кейт попыталась его покормить, обмакнув палец в грудное молоко, дыхание Джейми выровнялось. «Вскоре он открыл глаза, - вспоминает Кейт. - Это было чудо. Тогда он протянул ручку и схватил меня за палец. Доктор продолжал качать головой и говорить: «Я не верю, не верю».

Об этом случае стало известно только теперь, когда Келл Огг рассказала свою историю в одном из телешоу. Сейчас Джейми уже 5 месяцев и он совершенно здоров.

Медики объясняют этот случай интенсивным контактом матери и ребенка «кожа к коже», или, как его называют в Австралии, «метод кенгуру». Ведь непосредственный контакт ребенка с телом матери очень важен, поскольку позволяет матери выступать в качестве «человеческого инкубатора», одновременно согревая, стимулируя и кормя малыша.

deti.mail.ru