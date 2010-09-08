Чем опасны тефлоновые сковородки?

Ученые из Западной Виржинии крайне обеспокоены тем фактом, что влияние химических соединений, найденных в сковородках с антипригарным покрытием, способно повысить уровень холестерина у детей. Это было подтверждено изысканиями при участии более 12000 детей.

Речь идет о перфторалкильных кислотах типа PFOA и PFOS, которые обеспечивают сковороде стойкость против высоких температур. Они также могут образовываться при расщеплении соединений, используемых в пищевой упаковке и одежде. Известно, что эти соединения способны попадать в тело и оседать в печени, ответственной за переработку жиров и, как результат, контролирование холестерина.

Кстати, ранее проведенное независимое исследование уже говорило о том, что PFOA и PFOS могут вмешиваться в процесс расщепления жира в печени. Стэфани Фризби вместе с коллегами из Медицинской школы Университета Западной Виржинии решила разобраться с этой проблемой окончательно. Для этого она изучала состояние здоровья детей, которые подверглись воздействию высоких доз PFOA вследствие несчастного случая.

Образцы крови, взятые у детей, выявили повышенный уровень PFOA - 69,2 нанограмм на миллиметр. Для сравнения: в среднем этот показатель ровняется 3,9 нанограмм на миллиметр. Примечательно: столь высокий уровень был связан с общим высоким уровнем холестерина.

1 ребенок из 5 детей с самыми высокими показателями PFOA имел общий показатель холестерина выше на 4,6 миллиграмма/децилитр по сравнению с детьми с низким уровнем PFOA. При этом известно: повышенный уровень холестерина связан с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако, как отмечают специалисты, пока рано говорить о явной связи между использованием сковородок с антипригарным покрытием и развитием болезней.

newsland.ru