За последние 10 лет можно было избежать смертей 4 млн детей

Эксперты международной гуманитарной организации Save the Children ("Спасите детей") считают, что за последние 10 лет можно было избежать, по меньшей мере, четырех миллионов детских смертей по всему миру.

Об этом идет речь в докладе организации, передает Би-Би-Си.

Авторы доклада полагают, что такой высокий показатель детской смертности связан с неспособностью развивающихся стран вовремя оказывать помощь беднейшим слоям населения.

В опубликованном параллельно докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) также делается упор на огромную разницу в условиях жизни детей в развитых и развивающихся странах.

Согласно ЮНИСЕФ, у детей из беднейших семей планеты риск умереть выше в два раза, чем у детей из богатейших семей. Однако, подчеркивают авторы, как показывает опыт некоторых стран, создание специальных программ помощи бедным приводит к заметному сокращению показателей детской смертности.

Экономическая или гуманитарная помощь, оказываемая бедным странам, не означает автоматически, что дети там станут меньше умирать, пишут аналитики. Залог успеха в борьбе с этой проблемой в большей степени кроется во внутреннем пересмотре социальных систем той или иной страны.

Оба доклада вышли за две недели до открытия в Нью-Йорке саммита, участники которого подведут первый итоги выполнения разработанной десять лет назад программы «Цели развития тысячелетия».

По словам экспертов, снижение детской смертности по всему миру пока остается одной из самых трудновыполнимых задач.