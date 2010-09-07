Франция бастует против повышения пенсионного возраста
10:01, 07 сентября 2010Зарубежные новости
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На пенсию - в 62 года...
Во Франции профсоюзы проводят сегодня всеобщую забастовку против планов правительства повысить пенсионный возраст на два года – до 62-х лет.
Организаторы заявляют, что в акциях по всей стране примут участие сотни тысяч человек. В связи с забастовкой будет нарушен график работы аэропортов, железных дорог, городского общественного транспорта, передает Радио «Свобода».
C понедельника во Франции бастуют также учителя – они выступают против массовых сокращений и готовящихся реформ в сфере образования.
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