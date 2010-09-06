Обжорство портит обмен веществ

Даже короткий период обжорства дает долгосрочные последствия в виде увеличения веса тела и накопления жировых отложений, считают ученые из Университета Линкопинг в Швеции. Всего месяц отсутствия физической активности и избыточной калорийности способен изменить обмен веществ на два года.

Команда под руководством Асы Эрнерссона изучила долгосрочные последствия сидячего образа жизни и переедания. Исследователи предложили 18 добровольцам на месяц увеличить калорийность рациона на 70 процентов и значительно ограничить физическую активность на то же время.

Выяснилось, что за время эксперимента его участники пополнели в среднем на 6,4 килограмма. Лишний вес они затем потеряли примерно за полгода, но процент жира в массе их тела остался повышенным даже спустя год. И через 2,5 года ученые все еще находили некоторые различия в проценте жира у участников экспериментальной группы и контрольной, члены которой питались и двигались как обычно.

Так что, по мнению авторов исследования, даже короткий период изменений в пищевом поведении может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Поэтому за питанием и образом жизни следить надо всегда.

newsland.ru