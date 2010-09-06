Группа крови расскажет о нраве

Как ни странно, японцы стараются узнать о том, какая у них группа крови как можно раньше. Здесь верят, что зная группу крови, можно узнать даже нрав человека. Это влияет на выбор второй половинки, а иногда, даже, на выбор рабочего места.

Сейчас в Японии вошли в моду, и продолжают набирать популярность особые скоростные знакомства. Что это такое? Люди собираются в назначенное время в назначенном месте, как правило, это плохо освещенное помещение. Цель сбора – поиск второй половинки. Поиск осуществляют по группам крови. Например, заранее оговаривается, что женщины хотят познакомиться с мужчинами со второй или же третьей группой крови. По уверению самих женщин, их мужья или бойфренды разочаровали их. Причем, разочарование в партнере списывается на то, что у него не подходящая группа крови. Женщины выступают против мужчин с первой группой крови в большинстве своем. В чем же причина недовольства слабого пола мужчинами с первой группой крови?

И журналисты, и писатели уже давно увлеклись изучением и муссированием теории о группах крови и характерах человека. Много книг выпущено о том, как найти партнера по группе крови. Если сделать небольшой анализ книг, станет ясно, что наиболее надежный партнер – человек со второй группой крови. При этом, он немного сдержан и через чур любит беспокоиться по поводу и без него. Люди с первой группой крови – решительные и очень уверенные в своих силах. Обладатели третьей группы крови – эгоисты, предпочитающие свободу мыслей и свободу слова. В Японии настолько популярна теория о группах крови, что почти все население, кроме серьезных ученых, следуют ей.

Откуда возникла данная теория? Началось всё с теории евгеники. Было проведено множество опытов, исследований, связанных с группами крови. Но сравнивались тогда не характеры обладателей тех или иных групп крови, а просто количественный состав. Например, обладателей каких групп крови больше на Тайване, какая группа крови преобладает у народности айну или на острове Хоккайдо.

Теория евгеники немного модернизировалась сорок лет назад.

Общество Японии очень однородно, а такая теория – лучший способ классифицировать граждан. Так, на интернет-страницах чиновников Японии Вы можете найти их группы крови. Например, премьер-министр Японии имеет вторую группу крови.

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