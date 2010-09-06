Ученые изобрели принтер для еды

Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали одно интересное устройство, которое получило название Cornicopia («рог изобилия»). Новинка представляет собой некое подобие 3D-принтера, однако она способна воспроизводить по запрограммированному в ней рецепту готовое блюдо. Разумеется, все ингредиенты для будущего блюда должны быть первоначально загружены в устройство, а затем они смешиваются в специальном отсеке. После этого «принтер» слой за слоем будет создавать пищу из этого комплекта базовых элементов. В процессе изготовления этих слоев компоненты пищи либо нагреваются, либо охлаждаются в зависимости от конкретного рецепта. Создатели отмечают, что пользователи этой машины смогут не только выбрать себе «меню», но и контролировать точное содержание калорий, витаминов, белков, жиров и углеводов в уже готовом блюде. Для этой цели прибор имеет специальный сенсорный экран и подключен к Интернету. В настоящее время Cornicopia находится на стадии доработки и говорить о ее серийном производстве и выходе на рынок пока не приходится, однако вполне возможно, что в будущем появятся подобные машины, в которые будет достаточно заложить рецепт и через некоторое время получить уже полностью готовое блюдо.

evolutiontechnical.com