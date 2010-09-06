Ученые изобрели принтер для еды
Контролируем точное содержание калорий, витаминов, белков
Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали одно интересное устройство, которое получило название Cornicopia («рог изобилия»). Новинка представляет собой некое подобие 3D-принтера, однако она способна воспроизводить по запрограммированному в ней рецепту готовое блюдо. Разумеется, все ингредиенты для будущего блюда должны быть первоначально загружены в устройство, а затем они смешиваются в специальном отсеке. После этого «принтер» слой за слоем будет создавать пищу из этого комплекта базовых элементов. В процессе изготовления этих слоев компоненты пищи либо нагреваются, либо охлаждаются в зависимости от конкретного рецепта. Создатели отмечают, что пользователи этой машины смогут не только выбрать себе «меню», но и контролировать точное содержание калорий, витаминов, белков, жиров и углеводов в уже готовом блюде. Для этой цели прибор имеет специальный сенсорный экран и подключен к Интернету. В настоящее время Cornicopia находится на стадии доработки и говорить о ее серийном производстве и выходе на рынок пока не приходится, однако вполне возможно, что в будущем появятся подобные машины, в которые будет достаточно заложить рецепт и через некоторое время получить уже полностью готовое блюдо.