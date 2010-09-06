Как затормозить развитие слабоумия?

Люди, любящие разгадывать головоломки и кроссворды, делают хорошее дело для своего здоровья. Такое времяпрепровождение поможет им дольше оставаться в форме и противостоять развитию слабоумия, утверждают американские исследователи из Медицинского центра Университета Раш в Чикаго.

Они провели изыскание на примере 1157 людей в возрасте старше 65 лет и выяснили: тренировка мозга защищала от развития слабоумия. Однако, как только появлялись первые симптомы заболевания, слабоумия начинало стремительно развиваться.

В ходе исследования всех участников оценивали согласно их активности, включающей прослушивание радио, просмотр телевизора, чтение книг, разгадывание кроссвордов и головоломок, поход в музей.

Чем больше человек задействовал свой мозг, тем медленнее у него развивалось слабоумие (1 балл соответствовал снижению скорости на 50%). Однако, 148 человек из этого числа имели диагностированную болезнь Альцгеймера. У них активное использование мозговых ресурсов привело к более стремительному дегенеративному процессу.

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