Медсестер — в Красную книгу?

Первая в мире школа для подготовки сестер милосердия была открыта полтора века назад, — это сделала Флоренс Найтингейл в июне 1860 года в Лондоне. Эта женщина прославилась во время Крымской войны, когда неутомимо работала в госпитале, спасая раненых соотечественников, за что королева Британии наградила ее бриллиантовой брошью с надписью «Блаженны милостивые». Самоотверженность и благородство Флоренс Найтингейл высоко оценили не только в Британии, но и во всем мире: ее день рождения — 12 мая — стал Международным днем медицинской сестры. Пройдя сквозь ад войны, Флоренс на собственном опыте убедилась: чтобы спасти жизни, мало сочувствия и милосердия — надо знать анатомию и физиологию, освоить правила лечения и ухода за больными и ранеными, а следовательно — образование должны получать не только врачи, но и сестры милосердия.

Сейчас этот вывод не вызывает никаких сомнений, но в те времена такое решение было революционным. И понравилось оно далеко не всем как в медицинском мире, так и в обществе в целом. Через полтора века появились новые темы для дискуссий: нужно ли высшее образование медицинским сестрам — или достаточно базового, которое дает медучилище? Хотя и кроме этого, в сестринском деле хватает острых проблем, требующих экстренного решения на государственном уровне.

— Более всего беспокоит дефицит сестринских кадров — в больницах почти 18 тысяч вакансий медсестер, — комментирует ситуацию Татьяна ЧЕРНЫШЕНКО, главный специалист отдела образования департамента кадровой политики, образования и науки Министерства здравоохранения Украины. — Во многих стационарах и поликлиниках работают женщины пенсионного возраста: что будет, когда они уйдут на заслуженный отдых?! Нам надо готовить новую смену медсестер, образованных, квалифицированных, умеющих работать на современном оборудовании. Хочется, чтобы в медицинские училища шли лучшие выпускницы школ, но конкурс на специальность «сестринское дело», к сожалению, уменьшается: девушки понимают, что обучение сложное, да и работа ждет непростая — ответственная и напряженная, а зарплата остается довольно низкой. Мы очень хотим, чтобы государство обратило на это внимание и повысило заработную плату медицинским сестрам.

— Эту проблему активно обсуждали участники международной конференции «Медсестринство: история, современность, перспективы». А какие еще темы были затронуты на форуме?

— На конференцию собралось 280 делегатов со всех уголков Украины, прибыли также зарубежные делегации, которые делились своим опытом.

Обсуждали вопросы, посвященные ступенчатому медицинскому образованию и последипломному образованию медицинских сестер, речь шла также о соблюдении санэпидрежима в лечебных учреждениях, о том, какие профессиональные болезни ожидают медиков и как можно уменьшить их риски. Состоялось заседание президиума Ассоциации медицинских сестер Украины, на котором обсуждали ближайшие планы, а также отчитались перед областными центрами о проведенной работе.

— Во многих странах профессиональные ассоциации играют очень важную роль. Удивительно, что в Киеве, где сосредоточено больше всего медицинских учреждений, до сих пор нет ячейки ассоциации медицинских сестер. Почему?

— Ассоциация медицинских сестер Украины сейчас объединяет свыше 144 тысяч человек, это самая мощная по численности общественная организация в медицинской сфере. Почему столичные медсестры не могут объединиться — сказать трудно, этот вопрос, очевидно, надо адресовать им самим. Ассоциацию ждет большое будущее, со временем она будет играть важную роль в системе здравоохранения. Об этом свидетельствует и активность, которую мы наблюдаем на форумах: еще 10—15 лет назад во время конференций господствовала совершенно другая атмосфера — медсестры отмалчивались, не имели собственного мнения об образовании, не ориентировались в вопросах ступенчатого образования, а теперь они способны отстаивать свою позицию.

В работе конференции принял участие известный кардиолог, директор НПМЦ детской кардиологии и кардиохирургии Илья Емец, который не просто засвидетельствовал свое уважение к медицинским сестрам, но и инициировал острые дискуссии.

На страницах «Зеркала Недели» мы неоднократно обсуждали положение дел в медсестринстве, поскольку это слишком болезненная социальная проблема, выходящая далеко за пределы медицинского ведомства. В наше время лечебный и реабилитационный процессы абсолютно невозможно представить без участия квалифицированной медицинской сестры. Представить невозможно, но в реальности обходятся: а что делать при таком дефиците кадров? Не секрет, что в лечебных учреждениях медицинские сестры работают на полторы, а иногда и на две ставки, и все закрывают на это глаза, потому что другого выхода не видят. Медстатистика свидетельствует, что в 1999 году в системе МЗ работало почти 499 тыс. медсестер, а в прошлом году их было уже 430 тыс. На чьи руки переложили работу, которую должны были выполнять те 69 тысяч, которые ушли из бюджетной сферы? Официально вакантными остаются около 18 тыс. должностей. Обязанности, конечно, распределены между медсестрами, оставшимися на работе. Дошло до того, что во многих больницах плановые операции делают только два-три дня в неделю, потому что некому вести пациентов в реанимации, а в выходные — некому дежурить.

По данным МЗ, обеспеченность населения младшими медицинскими специалистами в Украине достигает 94,1 на 10 тыс. населения. Но во многих регионах показатели значительно ниже: наихудшая ситуация в Николаевской области — 80,5, за ней идет столица — 83,3, и это при том, что именно в Киеве лечат самые тяжелые случаи, проводят наиболее сложные операции, когда сестринский уход имеет чрезвычайно большое, иногда решающее значение. Несмотря на то, что у Киева есть свои медицинские училища и колледжи, кадровая проблема здесь стоит очень остро. Медики утверждают: такая ситуация сложилась из-за политики мэра и его молодой команды, которые в течение последних лет не только игнорировали проблемы столичных больниц, но и так урезали финансирование медицины, что приблизили ее состояние к катастрофическому. Последние два года медицинские учреждения не получают средств не только на лекарства, но и на затратные материалы, дезинфицирующие и моющие средства; медперсонал вынужден за собственные средства покупать перчатки, маски и другие средства защиты, без которых невозможно работать в стационарах. А сколько может потратить на это медицинская сестра, заработная плата которой — 800—900 гривен?..

Надбавку за интенсивность и сложность труда, предусмотренную приказом МЗ, столичная власть отменила, хотя во многих областях, где заинтересованы в благополучии больниц, ее выплачивают. Ситуация в Киеве настолько обострилась, что на нее в конце концов обратили внимание правоохранительные органы и после проверки возбудили уголовное дело против чиновников мэрии, которые, вопреки закону, в прошлом году урезали выплаты работникам Киевского городского центра сердца на полтора миллиона гривен. (Попробуйте после этого найти мотивацию для добросовестной работы медперсонала.) В других лечебных учреждениях ситуация не лучше, поэтому отток кадров, очевидно, будет увеличиваться: уже сейчас в Киеве не хватает почти 4 тыс. врачей и свыше 5 тыс. медицинских сестер.

В киевской Александровской больнице на первый взгляд нет проблем с персоналом: здесь работает почти 800 медсестер. Но и этого мало, если принять во внимание, что в Александровской целые сутки принимают пациентов травмированных, с отравлениями, в острых состояниях. Татьяна Левищенко попала в этот водоворот давно, она здесь знает каждое отделение и каждую медсестру, потому что уже 25 лет работает главной медицинской сестрой больницы.

— В последнее время значительно возросла нагрузка, ведь появилось очень много диагностического и лечебного оборудования, а новые технологии диктуют другой ритм работы, — рассказывает Татьяна ЛЕВИЩЕНКО. — Но штаты, утвержденные очень давно, не пополняются, хотя объем работы значительно вырос. К нам постоянно поступают пациенты в тяжелом состоянии. Им нужны более сложное лечение и уход, а как все успевать, если за медсестрой закреплено не три-четыре пациента, как должно быть, а три-четыре палаты или больше?!

— Говорят, эти проблемы можно решить, если повысить ставки, но не на 10—20 гривен, а в 2—3 раза, ведь зарплата рядовых медиков — одна из самых низких в государстве, фактически она равна прожиточному минимуму.

— Это необходимо сделать. Но только повышением зарплаты не решить проблемы. Наша беда — социальный статус медиков, делающий их бездомными: за всю жизнь медицинская сестра не может заработать себе на квартиру или дом, хотя работает на полторы ставки и экономит буквально на всем. Свыше 500 моих сотрудниц ездят на дежурство из сел Киевской, Черкасской, Черниговской областей, потому что там для них нет работы. Женщина должна встать в четыре утра, чтобы успеть на электричку, потом она сутки работает — а бывают такие смены, что даже чаю некогда выпить, — выходит из больницы, еле на ногах держится, а домой добраться надо на электричке. Здесь одним повышением зарплаты дела не решишь — нужны общежития для медсестер, ведомственное жилье.

— Уже пришло время строить хотя бы малометражные квартиры, сколько можно женщинам в общежитиях ютиться? А когда появится семья, дети?..

— Вы знаете, я за то, чтобы медсестрам давали даже не гостинки, а трехкомнатные квартиры. Но пока этого дождутся, пусть хотя бы в общежитиях комнаты получат.

— Условия труда медицинских сестер значительно изменились, но и отношение общества тоже. А изменились ли черты характера, которые должна иметь медсестра?

— Первоначальное название «сестра милосердия» говорит само за себя. Медсестра и сегодня должна быть небезразличной к человеческим бедам и страданиям, иметь чуткое сердце, быть порядочной, добросовестно относиться к своему делу. Медсестра должна постоянно учиться, этого требуют новые технологии: еще 20 лет назад мы понятия не имели, что такое МРТ, КТ, УЗИ, а сейчас это будничная работа. На базе нашей больницы действует девять кафедр Национального медицинского университета имени Богомольца, так у нас есть возможность узнавать о всех новинках первыми. Наши медсестрички посещают тематические занятия, которые проводит кафедра клинической фармакологии: когда в медицинской практике постоянно появляются новые фармпрепараты, очень важно знать о механизмах взаимодействия лекарств, противопоказаниях и т.п.

Мы практикуем проведение анонимного анкетирования. Пациенты дают оценку работе медицинских сестер, они обращают внимание не только на профессионализм, но и на умение общаться с людьми. Эти отзывы мы принимаем во внимание, когда определяем лучшую медицинскую сестру и награждаем участников и победителей конкурса.

Среди тем, вызвавших наибольший интерес участников конференции, Татьяна Левищенко назвала проблему профессиональных заболеваний, — об этом почти не говорят, но ситуация с каждым годом ухудшается. Киевский городской совет профсоюза работников здравоохранения инициировал проведение комплексного исследования условий труда и состояния здоровья медсестер и врачей, за которое взялись ученые Национального медуниверситета. По данным профессора И.Парпалея, уровень соматической заболеваемости медицинских работников приближается к тем показателям, которые зафиксированы в промышленности с вредными условиями труда. Это только на первый взгляд кажется, что работа в белом халате — легкая и безопасная. На самом деле по показателям электромагнитного и ультрафиолетового излучения, по биологическим факторам и напряженности производственного процесса условия труда столичных медиков следует отнести к третьему, вредному классу. Это приводит к тому, что уже в молодом возрасте, начиная с 30 лет, медработники жалуются на плохое самочувствие. Проведенная диагностика подтвердила, что у 81% обследованных есть нарушения в деятельности нервной системы, у 48% — патологии органов пищеварения, у 38% — проблемы с сердечно-сосудистой системой. Все это приводит к профессиональному выгоранию, и избежать этого почти невозможно.

Медики были поражены, узнав, как их «защищают» перчатки: даже самые лучшие образцы через микроперфорацию пропускают кровь на ладони в 15—20% случаев, что уж говорить о дешевых изделиях, которые обычно покупают для больниц?! Медсестры, которые работают не только в операционных, но и в манипуляционных и перевязочных, могут легко инфицироваться такими опасными болезнями, как ВИЧ/СПИД и вирусные гепатиты, не исключено также инфицирование пациентов и вспышки внутрибольничной инфекции.

К сожалению, ни министерство, ни главные врачи не уделяют этим вопросам надлежащего внимания. Поэтому выпускники медицинских училищ, которых в Украине более сотни, пытаются трудоустроиться где угодно, только бы подальше от бюджетных больниц. А старшие коллеги, приобретшие опыт в практической медицине, получают выгодные предложения от кадровых агентств, — их приглашают работать нянями и гувернантками в зажиточные семьи. Говорят, что менеджеры частных клиник буквально охотятся за опытными медицинскими сестрами, ведь инвесторы хорошо понимают, что без сестринской команды их проект невозможно реализовать.

Обидно, что в бюджетных больницах, куда за медицинской помощью обращается большинство жителей городов и сел, проблемы медсестринства игнорируются. Это, безусловно, влияет на организацию лечебного процесса, приводит к конфликтам, значительно ухудшает отношения между пациентами и медиками. Очевидно, министерство не видит в этом никакой проблемы и не намерено это обсуждать. Программа конференции предусматривала выступления руководителей МЗ, до последней минуты ждали одного из заместителей министра, но чиновники, видимо, не нашли времени на общение с аудиторией, которая составляла 300-тысячную армию медицинских сестер Украины. В министерстве уверяют, что у них уже есть четкая программа действий, утвердили главные направления развития отрасли, надеются на всестороннюю поддержку, — почему же не воспользовались случаем донести свои идеи к тем, кто должен будет их реализовывать?!

— Авторитет медиков, в частности младшего и среднего медперсонала, катастрофически падает, нам необходимо подумать над тем, как изменить отношение к ним общества, — убеждена Людмила ЛАВРЕНЧУК, вице-президент Ассоциации медсестер Украины. — Так сложилось, что врач — авторитетный и уважаемый человек в больнице, а медсестра находится на втором плане, ее часто воспринимают как девочку по побегушках, хоть она целые сутки дежурит возле пациентов и знает об их состоянии намного больше, чем некоторые врачи. Пора понять, что медицинская сестра — это отдельная специальность, а не просто помощник врача. Наконец в медицинских училищах внедрена дисциплина «сестринское дело», которое раньше не изучали. Жаль только, что об этом не говорят в медуниверситетах будущим врачам, которые признают только одну медицинскую модель — когда медсестра четко выполняет все их указания. Часто случается, что вчерашний выпускник своими замечаниями оскорбляет медсестру с большим опытом работы, и все только потому, что у него, видите ли, есть университетский диплом. Старшее поколение врачей больше прислушивается к медсестрам, потому что на собственном опыте убедилось, что без их настойчивого труда больного не вылечишь: каким бы гениальным ни был хирург, но после операции жизнь его пациента зависит от умения и добросовестности медсестер.

— В колледжах лекции читают врачи, а надо, чтобы преподавали и медсестры, потому что у них совершенно разные подходы к лечебному делу, — продолжает тему Галина ИВАШКО, президент Ассоциации медицинских сестер Украины. — Об этом говорим уже не первый год, но мало что изменилось. Ситуация улучшится лишь тогда, когда одновременно с повышением зарплаты будут утверждены стандарты, а рабочие места оборудованы в соответствии с профилем лечебного учреждения. Медсестра должна иметь все необходимое для того, чтобы оказывать медицинскую помощь на современном уровне. Недопустимо, что она бегает из палаты в палату с тонометром, который давно пора списать. Крайне необходимо пересмотреть нагрузки: это только наши медсестры умеют так крутиться, чтобы оказывать помощь 20 или даже 30 пациентам. В европейских клиниках они ведут не более 4—5 больных, а в сложных случаях еще меньше.

Повысить престиж профессии довольно сложно, но можно, если не топтаться на месте, а сделать хотя бы один шаг вперед. И кажется, его уже сделали. Проект «Национальная медицинская премия», учредивший реестр «ТОП-100 в медицине», отметил дипломами лучших медицинских сестер: Надежду Мусиенко (Киевская городская онкологическая больница), Людмилу Семененко (Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины) и Галину Чернегову (Киевский городской центр сердца).

Кстати, врачам отличий еще не вручали, — это, очевидно, первый случай, когда медсестры их опередили.

Ольга СКРИПНИК, Зеркало недели

zn.ua