6 целебных свойств чеснока

Чеснок относится к тем продуктам, которые я употребляю каждый день. Несмотря на то, что он, может и не защищает от нечистых духов, чеснок убивает наповал сразу трех «зайцев»: болезнетворные бактерии, вирусы и грибки. Но для этого чеснок должен быть сырым (никакие чесночные таблетки или кубики не подойдут).

Я каждый день готовлю свежий овощной сок и добавляю туда зубчик чеснока. С соком чеснок не такой острый, не такой противный (для тех, кто не любит аромат) и не так сильно пахнет (мягко выражаясь). Мой любимый рецепт: два помидора + один зубчик чеснока + сок половины лимона, немного соли и перца размолоть в блендере. Получается очень вкусный и ароматный томатный сок.

Вот шесть свойств чеснока, ради которых стоит полюбить его резкий аромат:

1. Профилактика рака. Ученые пришли к выводу, что аллицин, химическое вещество, придающее чесноку специфический запах, может применяться для борьбы с раковыми клетками. Интересно, что аллицин образуется из энзима под названием аллианаза, а этот энзим освобождается из клеток растения только при их повреждении. Считается, что резкий запах является защитным механизмом чеснока. Когда аллианаза выходит из клеток, тогда начинается образование аллиацина, что резко усиливает антиоксидантные свойства чеснока.

2. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Несколько научных исследований указывают на то, что чеснок снижает уровень «плохого» холестерина, снижает давление, разжижает кровь, снижает уровень гомоцистина, таким образом делая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний без всяких побочных эффектов (кроме запаха), в отличие от фармацевтических средств.

3. Борьба с паразитами и вирусами. Вместо того, чтобы использовать антивирусные препараты, ешьте чеснок и ваш иммунитет будет надежно вооружен против атак начинающегося осенне-зимнего сезона. В отличие от антибиотиков, которые нельзя принимать в период вирусного заболевания, чеснок можно есть всегда.

4. Мощный антиоксидант. Чеснок, обладающий огромным антиоксидантым потенциалом, прекрасно подходит для людей всех возрастов для нейтрализации действия свободных радикалов.

5. Лечение грибковых заболеваний. Чеснок борется с грибковыми инфекциями, например, такими как молочница. При этом возможно как внутреннее, так и наружное потребление.

6. Профилактика укусов насекомых. Люди, которые едят сырой чеснок, становятся невкусными для различных насекомых типа клещей и комаров.

Тот факт, что чеснок облегчает такие разные состояния, несомненно свидетельствует о том, что многие болезни связаны между собой, несмотря на их различные симптомы.

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