Как спасти глаза от компьютера

Не секрет, что компьютер привлекает людей своими обширными возможностями, а именно: онлайн общение с друзьями, своевременное получения свежей информации (новостей), игры, кино и прочее. Под влиянием данных фактором люди часами сидят за компьютером, теряя при этом своё здоровье.

Основной проблемой всех заядлых компьютерщиков является компьютерный зрительный синдром, симптомами которого являются: жжение в глазах, ухудшение остроты зрения, покраснение и т.д.

Для того чтобы не допустить серьёзных осложнений, вы должны соблюдать несколько простых правил и рекомендаций в рамках профилактики компьютерного зрительного синдрома: ограничение время работы за компьютером, располагаться от монитора более чем на 50 см, каждый час работы делать перерыв по 15 минут, выполняя при этом специальные упражнения для глаз и .т.д.

Из всего этого можно сделать вывод, что правильно организованная работа за компьютером послужит вам верным помощником в сохранении здоровья.

Упражнения для глаз:

Плотно закрывать и широко открывать глаза 5-6 раз подряд с интервалом 30 секунд.

Посмотреть вверх, вниз, вправо, влево, не поворачивая головы.

Вращать глазами по кругу: вниз, вправо, вверх, влево и в обратном направлении.

Смотреть прямо перед собой 2-3 секунды.

Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко. Спустя 1-2 секунды снять пальцы с века. Повторить 3-4 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.

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