Виноградное лечение

Тем, кто хочет отсрочить старость, нужно сейчас активно налегать на виноград: он лечит сердце, восстанавливает память плюс к тому богат на антиоксиданты. А для разнообразия можно приготовить целебное молодое вино-бурчак по рецепту известного украинского натуропата Елены Свитко.

«У меня на даче как раз поспел темный виноград. Я его срезаю, не мою (на ягодах находятся дрожжи). На 1 кг ягод беру всего 100 г сахара, всю эту массу хорошо руками передавливаю, и она стоит у меня 3 дня, — рассказывает Елена Витальевна. — Потом пропускаю через марлю или через сито, получается чистый виноградный сок. Я его выливаю в бутыль и ставлю затвор. А оставшуюся массу заливаю кипятком из расчета на 1 кг массы 1 л кипятка. Все это стоит 3дня, затем процеживаю, переливаю в бутыль и — под затвор с трубочкой. Через 3 дня, когда и первая, и вторая субстанция начинают пениться, я все это смешиваю, разливаю в бутылки, закупориваю и начинаю пить». А выпить бурчака, по словам Елены Свитко, нужно 7 л. «Это равносильно переливанию крови, настолько хорошо бурчак чистит ее».

В ход у Елены Витальевны идут не только ягоды, но и косточки. «Это миф, что они могут спровоцировать аппендицит. Во-первых, их лучше хорошо пережевывать. А во-вторых, даже если вы их не разжуете, они хорошо растворяются в кишечнике», — говорит она. Есть косточки нужно, потому что в них содержится огромное количество виноградного масла, а оно является отличным антиоксидантным средством.

Елена Свитко рекомендует также есть и листья винограда. «Это отличное общеукрепляющее средство. Они полезны для желудка, для поджелудочной». Естественно, есть их нужно не в сыром виде. «Соберите листья, заморозьте и потом используйте вместо капустных листьев в приготовлении голубцов», — советует врач-натуропат.

Елена Токарчук

segodnya.ua