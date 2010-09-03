Чем вредны купленные салаты

Готовые салаты не настолько здоровая еда, как кажется, считают исследователи из лондонского Института профилактической медицины Уолфсон. По их мнению, в каждом десятом салате соли больше, чем в большом сэндвиче из ресторана быстрого питания.

Многие офисные работники покупают готовые овощные салаты, стараясь сделать свой рацион здоровее. Особенно они популярны у женщин, которые сидят на диетах.

Исследователи проверили 270 образцов готовых салатов, некоторые из которых приобретены в магазинах, специализирующихся на здоровом питании.

Только в шести салатах оказалось соли меньше, чем, например, в пакете соленых сухариков — 0,5 грамма.

А в одном из 10 образцов соли обнаружилось больше, чем 2,1 грамма — примерно столько содержится в большом гамбургере. Ученые напоминают, что это количество соли приближается к половине суточной нормы ее потребления, которая не должна превышать 5 грамма.

Исследователи говорят, что это не первый раз, когда салаты подвергаются нападкам. Например, в прошлом году аналогичное исследование показало, что в некоторых салатах и жира больше, чем в бургерах.

Возглавляющий исследование профессор Грэм МакГрегор пояснил, что сокращение количества потребляемой соли на один грамм в день в одной только Великобритании поможет ежегодно предотвратить 6 тысяч смертей от сердечных приступов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

podrobnosti.ua