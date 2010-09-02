В хронической усталости виноваты ...мыши

Синдром хронической усталости может быть вызван редким мышиным вирусом, считают исследователи из Управления контроля качества продуктов и лекарств США.

Они обнаружили присутствие фрагментов политропного вируса лейкемии мышей (MLV), который вызывает у грызунов рак, в крови 86% пациентов (32 из 37 человек) с синдромом хронической усталости и только у 7% (3 из 44) здоровых испытуемых. Теперь специалисты намерены провести более масштабные исследования, чтобы выяснить, служит ли мышиный вирус лейкемии причиной синдрома или же является «безобидным наблюдателем».

Синдром хронической усталости — весьма распространённая патология не установленной точно природы, которой страдают 17 млн человек по всему миру в возрасте от 2 до 80 лет. Симптомами заболевания считаются нарушения сна, периодическая апатия, депрессии, беспричинные приступы гнева, агрессия с частичной амнезией, нарушения памяти, трудности с концентрацией, боли в горле, мышцах и суставах, головные боли и прочее. В настоящее время не существует ни методов диагностики заболевания, ни способов лечения. Из-за схожей симптоматики недуг часто путают с обычным гриппом.

Для справки также напомним, что в прошлом году учёные из Института Уитмора — Петерсона в Неваде (США) обвинили в возникновении синдрома хронической усталости ксенотропный вирус мышиного лейкоза XMRV, вызывающий лейкемию и опухоли у животных. Однако уже в феврале исследователи из Великобритании заявили, что не обнаружили никакой связи между синдромом и вирусом XMRV. К аналогичному выводу пришли ещё три коллектива британских учёных.

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