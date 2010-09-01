Польше снова угрожает наводнение

В Польше интенсивные осадки за последние несколько дней снова привели к значительному повышению уровня воды в реках, что угрожает стране новым наводнением.

Как передает корреспондент УНИАН, наихудшая ситуация наблюдается на юге государства, который больше всего пострадал от наводнений в мае и августе.

По данным польских СМИ, протипаводковая готовность уже объявлена в нескольких районах Шлёнского и Малопольского воеводства. В некоторых населенных пунктах подтоплены несколько десятков частных хозяйств. Спасатели отправлялись на помощь людям свыше сотни раз.

В Варшаве из-за дождей затоплена одна из главных трасс города, которую власть решила закрыть.

Как сообщал УНИАН, В Польше в результате майского наводнения, которое, по оценкам властей, по масштабам превысило так называемое "наводнение тысячелетия" 1997 года, пострадали по меньшей мере 100 тысяч семей. Погибло 14 человек, а общий ущерб составил свыше 2 млрд. евро.

Еще одно наводнение, которое нанесло меньше ущерб, произошло в Польше в начале августа.