Маленькая зарплата ведет к лишнему весу

Недавно ученые пришли к сенсационному выводу: оказывается, уровень зарплаты родителей ребенка, а также степень их образованности определяют не только социальный статус, но и то, сколько ваш ребенок весит. В последнее время ученые Швеции провели ряд исследований на эту тему.

Оказалось, что в семьях иммигрантов, где обычно социальный статус довольно низок, большинство детей имеют лишний вес. И если здесь ожирением страдал каждый пятый малыш, то в семьях, чей достаток был высок, как и уровень образованности родителей, лишний вес наблюдался только лишь у каждого 20-го ребенка.

Медики сделали вывод, что данная ситуация является критической, ведь получается, что лишний вес, который становится настоящим бичом современного человечества — это действительно классовая проблема. Как правило, люди с образованием покупают не именно более дорогую пищу, а скорее более здоровую, так как они в курсе современных тенденций и проблем общества.

Теперь медики надеются, что политики обратят внимание на детское ожирение, которое может поставить под угрозу будущее здоровье нации.

tehno-med.ru