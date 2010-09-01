Прогулки делают человека умнее

Необычную пользу прогулок на свежем воздухе обнаружили американские ученые. Специалисты установили, что такое времяпрепровождение помимо прочих плюсов еще и повышает уровень интеллекта.

Необычное открытие группа американских нейрохирургов из Университета штата Иллинойс совершила в ходе исследования работы головного мозга нескольких десятков добровольцев. В результате опытов ученым удалось установить прямую зависимость развития интеллекта от прогулок.

По словам исследователей, механизм этого действия очень прост: на улице человеку приходится постоянно реагировать на многочисленные внешние раздражители, а это, в свою очередь, активизирует деятельность всей структуры головного мозга, заставляя интеллект развиваться.

Для того, чтобы заметно увеличить уровень интеллекта, человеку необходимо совершать по три пешие прогулки в неделю, причем их продолжительность не должна быть менее 40 минут за один раз, заключает руководитель исследований профессор Арт Крамер.

Напомним, что ранее американские ученые нашли еще один необычный способ повысить уровень интеллекта. Исследователи выяснили, что для этого человеку необходимо тренировать кратковременную память мозга, также называемую рабочей памятью.

В процессе серии экспериментов над лабораторными мышами специалисты выяснили, что кратковременная память и интеллект обладают похожей взаимосвязью и в человеческом мозге. В связи с этим ученые рекомендовали улучшать функции рабочей памяти, используя для этого чтение и пересказ текстов, составляя списки покупок, пытаясь потом пройтись по магазину без его использования и заучивая наизусть номера нужных телефонов. Американские эксперты указали, что такие упражнения способны сделать человека умнее.

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