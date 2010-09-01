Агрессивные люди живут меньше

К такому выводу пришли научные сотрудники Американского национального института по проблемам старения, измерив с помощью ультразвука толщину стенок сонной артерии 5614 "подопытных" жителей нескольких деревень острова Сардиния.

Раздражительные, склонные к агрессии, люди, в среднем имеют более утолщённые стенки сонной артерии, чем их более спокойные «товарищи», что значительно увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта.

Повторное исследование, проведённое через три года, показало, что толщина стенок сонной артерии у агрессивных людей увеличилась значительнее, чем у их более спокойных "товарищей".

У самых агрессивных Сардинцев (10% по шкале конформности) за три года толщина стенок сосудов увеличилась на 40%!

P.S. В России ежегодно регистрируется около 20 миллионов случаев возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, на долю которых приходится 56% всех случаев смерти в стране! Кто знает, может быть, наша излишне агрессивная жизнь вносит свой вклад в эту статистику?

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Постарайтесь сдерживаться и не раздражаться впустую, берегите здоровье своё и окружающих Вас людей. Не забывайте про здоровый образ жизни.

newsland.ru