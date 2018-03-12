Как жить и правильно питаться с болезнями вен

Оптимальная организация повседневной жизни пациентов с ХВН в значительной степени влияет на конечный результат лечебных мероприятий. Поэтому каждый больной должен быть хорошо осведомлен о том, какие факторы, встречающиеся на работе или в быту, могут негативно воздействовать на состояние венозного кровообращения.

Прежде всего следует избегать длительных статических нагрузок, связанных, как правило, с трудовой деятельностью. Пациентам с ХВН не рекомендуется долго стоять или сидеть. К сожалению, далеко не всегда условия работы позволяют исключить такие положения. Лица, работающие преимущественно в вертикальном статическом положении, должны каждые 20-30 мин выполнять по 10-15 переступаний с пятки на носок, что способствует улучшению венозного кровотока за счет сокращений икроножных мышц. В течение рабочего дня каждые 2-3 ч рекомендуется 10 - 15-ти минутный отдых в горизонтальном положении с возвышенным положением конечностей.

Представителям "сидячих" профессий следует держать ноги выпрямленными (т. е. разогнутыми в коленных суставах) и при этом ставить их на низкую скамейку; каждые полчаса вставать и ходить в течение 3-5 мин.

Весьма неблагоприятным фактором является работа при высокой температуре воздуха. Если пациент занят на таком производстве (пекарни, горячие цехи заводов и т. п.), ему рекомендуют сменить вид трудовой деятельности. При проживании больных в южных регионах должна быть исключена работа в наиболее жаркие дневные часы.

Во внерабочее время больные должны максимально адаптировать свой жизненный стиль к имеющимся нарушениям венозного оттока. Целесообразно чаще ходить пешком - на работу, за покупками, предпочтительнее подниматься по лестницам, а не на эскалаторах или лифтах. Полезно совершать ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе на расстояние 2-3 км.

Во время ночного отдыха ноги должны находиться в возвышенном на 15-20 см положении, что обеспечивает существенное снижение явлений венозного застоя. Аналогичное положение нужно использовать в повседневной жизни так часто, как это возможно: во время чтения книг, газет, просмотра телепередач и т. д.

Особое значение необходимо придавать температурному режиму. Следует исключить высокотемпературные воздействия на конечности - нахождение в жарко натопленных помещениях или под прямыми солнечными лучами. Здесь отметим также нежелательность посещения бань и саун. Сильно прогретый воздух парных, особенно в сочетании с высокой влажностью, вызывает значительную вазодилатацию. Возрастает приток артериальной крови в конечность и резко ухудшаются условия венозного возврата. Даже будучи кратковременными, такие воздействия могут весьма неблагоприятно сказаться на состоянии пораженных конечностей. Очень важно избегать длительного нахождения на солнце, особенно в дневные часы. Пациентам с ХВН отпуск следует проводить в условиях умеренного климата, нецелесообразно посещение курортов, расположенных в тропиках и субтропиках. В тех случаях, когда пациент по тем или иным причинам все же не будет выполнять данные рекомендации, необходимо регулярно применять холодовые воздействия для того, чтобы нивелировать вазодилатирующий эффект высоких температур. Например, сразу после посещения парной в бане нужно обливать ноги холодной водой. Во время летнего отдыха на морских курортах целесообразно большую часть времени находиться в тени, не подвергая ноги длительному воздействию прямых солнечных лучей, и как можно больше плавать.

Значительное внимание пациенты должны уделять спорту, но необходимо исключать занятия теми его видами, при которых имеется повышенная вероятность травм конечностей и требуются резкие (рывковые) нагрузки на нижние конечности. К таким видам спорта относятся футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис, горные лыжи, различные виды единоборств. В настоящее время все большую популярность приобретают занятия в тренажерных залах. Следует рекомендовать посещающим их пациентам исключить упражнения, связанные с подъемом тяжестей, в том числе и те, которые используются для наращивания мышечной массы нижних конечностей. Наиболее целесообразными являются занятия плаванием, которое можно назвать лучшим вариантом физической культуры. При совершении плавательных движений мышцы нижней конечности, особенно икроножные, действуют в оптимальном режиме, обеспечивая максимальное снижение регионарного объема крови. Лицам, не умеющим плавать, следует рекомендовать ходьбу в воде. Езда на велосипеде и ходьба на лыжах также весьма благоприятно сказываются на состоянии венозного оттока, и их можно рекомендовать пациентам (только в условиях эластической компрессии) наряду с плаванием.

Особенности питания. Рекомендации по коррекции диеты пациентов с ХВН должны даваться с учетом особенностей патогенеза этого состояния. Нарушения венозного оттока приводят к развитию отека поверхностных тканей, который на ранних стадиях носит низкобелковый характер. Это означает, что объем интерстициального пространства увеличивается за счет жидкости с содержанием белков менее 10 г/л. В этот период следует ограничить прием пациентами жидкости, а также пищи, способствующей ее задержке в организме. Речь идет о диете с низким содержанием солей, острых приправ. Необходимо ограничить прием жареной пищи, употреблять больше зелени (петрушка, укроп), овощей и фруктов, в которых содержится значительное количество витамина С, оказывающего капилляропротективное действие.

При ХВН, осложнившейся вторичной лимфедемой, отек приобретает высокобелковый характер (содержание белков плазмы в интерстициальном пространстве более 10 г/л). Это происходит вследствие функциональной недостаточности лимфатической системы, которая не в состоянии удалять из тканей избыток протеинов. Результатом может стать развитие необратимых фиброзно-склеротических изменений. Поэтому при венозно-лимфатической недостаточности целесообразно, помимо названных выше диетических мер, ограничить прием пищи, богатой белками.

Выделяют ряд метаболических критериев, свидетельствующих о высокой вероятности рецидива трофической язвы и низких репаративных возможностях организма:

-снижение уровня альбумина в плазме ниже 35 г/л;

-низкий уровень трансферрина плазмы (менее 1800 мг/л);

-уменьшение общего количества лейкоцитов (менее 1,8 * 109/л);

-анемию с уровнем гемоглобина ниже 100 г/литр;

-анорексию.

Хронический раневой процесс, воспалительные реакции, пролиферация клеток, синтез коллагена, ремоделирование соединительной ткани и эпителизация требуют адекватного структурного и энергетического восполнения. Доказано, что дефицит протеинов пролонгирует воспалительный процесс и способствует поддержанию отека. Экзогенные белки являются источником метионина, необходимого для синтеза цистеина , который относится к кофакторам некоторых энзимных систем, участвующих в синтезе коллагена. Кроме того, цистеин необходим для стабилизации молекулы тропоколлагена за счет образования дисульфидных мостиков. Кроме метионина и цистеина, для быстрого заживления трофических язв нужен аргинин, который также является продуктом метаболизма экзогенных протеинов. Если в обычных условиях суточные потребности в протеинах составляют 0,5-0,8 г/кг массы тела, то при выраженных нарушениях трофики кожи и открытых язвах потребность в белке возрастает до 1,5-2,5 г/кг массы тела.

Углеводы (сахара) и жиры представляют собой не менее важную часть суточного рациона. Они являются основным источником эндогенной энергии. Кроме того, липиды служат необходимым структурным компонентом мембран клеток и внутриклеточных органелл. Энергетическая ценность суточного рациона питания у больных с открытыми трофическими язвами должна быть не менее 4000-5000 ккал, из которых 50-60 % должны быть покрыты углеводами.

При лечении венозных трофических язв необходимо восполнение дефицита витаминов, который отмечается у подавляющего большинства пациентов. Аскорбиновая кислота (витамин С) является кофактором превращения пролина в гидроксипролин, необходимый для стабилизации структуры коллагена. Кроме того, она стимулирует завершенный фагоцитоз, митоз фибробластов и эпителиоцитов. При длительном раневом процессе суточная доза аскорбиновой кислоты составляет 500-1000 мг.

Ретинол (витамин А) активизирует местный иммунитет, ускоряет кератолиз, способствуя тем самым разрешению гиперпигментации. Доказано, что ретиноевая кислота способствует заживлению трофических язв у пациентов, получающих длительное время кортикостероиды, которые разрушают мукополисахаридный футляр вокруг коллагеновых цепей. Витамин А препятствует этому процессу. В большом количестве этот витамин находится в яичном желтке, печени, рыбьем жире.

Токоферол (витамин Е) служит тканевым антиоксидантом и стабилизатором клеточных мембран. Он стимулирует реакции клеточного и гуморального иммунитета. Во время лечения венозных трофических язв суточная потребность в ретиноле составляет 2-2,5 мг, в витамине Е - 150-300 мг.

Не менее важное значение имеют различные микроэлементы.

Цинк необходим для транскрипции РНК - ключевого процесса в синтезе белков (в том числе коллагена) и репликации клеток. Доказано, что дефицит цинка значительно тормозит регенерацию мягких тканей, эпителизацию трофической язвы и формирование полноценного рубца.

Ионизированное железо является кофактором гидроксилирования лизина и пролина при синтезе коллагена. Образование перекрестных связей в молекуле последнего происходит при участии меди. Коррекцию дефицита микроэлементов целесообразно проводить с помощью сбалансированных лекарственных комплексов (витавит, витамакс, центрум и др.).

Таким образом, коррекция рациона питания с восполнением дефицита витаминов и микроэлементов необходима для успешного лечения ХВН, осложненной трофическими язвами.

По материалам www.veny.kiev.ua