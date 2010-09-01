Кизил - всемогущий лекарь

Кизил - очень древнее культурное растение, в Украине он известен со времен Киевской Руси. Культивируется кизил во многих европейских странах, однако специальных плантаций его нет.

Кизил используют как плодовое, лекарственное, техническое и декоративное растение. Вкусные кисло-сладкие плоды со своеобразным ароматом употребляют в пищу в сыром виде, а также для изготовления прекрасных на вкус варенья, желе, мармелада, джема, экстрактов, сиропов, начинок, кваса, компотов. Очень вкусные прохладительные напитки из кизила

Способы использования кизила как пищевого сырья очень разнообразны. Местное население, где кизил известен испокон веков, готовит из него национальные блюда. Особенно ценятся на Кавказе продукты из кизила "туршу" и "лаваш" - это концентраты (они очень долго сохраняются), которые используют как высоковитаминный продукт, изысканную приправу к разным блюдам, особенно мясным.

Свежие плоды длительное время можно сохранять перетертыми с сахаром или засыпанные им. Очень вкусен кизил, замороженный и консервированный в сахарном сиропе. В Крыму, на Кавказе, в Молдове плоды широко используют для приготовления детских и диетических продуктов. Нынче из них делают пасту и желе для питания моряков и космонавтов в продолжительных экспедициях.

Благодаря фармакологическим свойствам свежих плодов и сока кизила их используют как вяжущее, тонизирующее, противолихорадочное, аппетитное, противоцинготное, противоревматическое, противодиабетическое средство. Ценные свойства имеют не только плоды кизила. Используются практически все части растения - плоды, побеги, листья, кора, корни, косточки.

Высокие пищевые и лекарственные свойства кизила обусловлены наличием в плодах пектиновых веществ, легко усваиваемых глюкозы и фруктозы, витаминов, минеральных солей - железа, калия, кальция, фосфора, магния, которые благоприятно действуют на больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Плоды кизила - прекрасный источник дефицитных, хорошо усваивающихся полифенолов и аскорбиновой кислоты. Полифенолы, как известно, отличаются гипотензивным и капилляроукрепляющим действием.

Отвар плодов и листьев применяют как общеукрепляющее средство. Из свежих плодов готовят сироп, который используют для лечения цинги, малокровия, желудочных заболеваний, рожистого воспаления кожи. Отвар плодов используют при рахите, ангине, скарлатине, кори, кишечно-желудочных заболеваниях.

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