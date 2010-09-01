Прививки от свиного гриппа вызывают нарколепсию

Финский Национальный институт здравоохранения заявляет: возможно, вакцинация от вируса связана с нарколепсией у детей и взрослых. Шесть случаев нарколепсии было зафиксировано после прививки вакциной Pandemrix. Еще известно о девяти дополнительных случаях, но данный факт еще не подтвержден.

Нарколепсия - заболевание нервной системы, характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости и приступами внезапного засыпания. Также возможна полная или частичная утрата мышечного тонуса, нарушения ночного сна, появление галлюцинаций.

Полученная информация вызвала тревогу в Институте здравоохранения, поэтому было начато незамедлительно расследование. Может быть множество причин, почему после вакцинации у людей развилась нарколепсия: сама инфекция, вакцинация, совместное воздействие инфекции и вакцинации. Известно, что инфекции в целом способны приводить к развитию данного состояния.

Стоит сказать, что в Швеции 19 августа начали аналогичное расследование по той же причине. Швеция закупила 18 миллионов доз от вакцины свиного гриппа. Этого количества хватало для того, чтобы привить каждого жителя страны два раза. В Европе же прививку сделали примерно 30 миллионам человек, а во всем мире, по меньшей мере, 90 миллионам.

newsland.ru