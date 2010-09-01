Кому нельзя есть помидоры

Томаты - содержат ликопин, мощный антиоксидант, помогают стимулировать имунную систему и защищают от некоторых видов рака, особенно простаты. Но кроме ликопина, томаты богаты кальцием и категорически противопоказаны как пожилым людям, так и тем, у кого есть проблемы с остеопорозом и другими заболеваниями суставов. Поскольку повышенное употребление томатов и томатных паст, соусов, приводит к накоплению в организме кальция и отложению солей и вызывает образование камней в почках, а также способствует эррозии зубной эмали. Вредны помидоры, а точнее, содержащиеся в них кислоты, при желчекаменной болезни - поскольку могут вызвать спазм желчного пузыря.

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