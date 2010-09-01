Чем полезна корица?

Корица помогает предотвращать диабет и болезни сердца, заявляют исследователи из Центра прикладных медико-санитарных дисциплин (США). Специалисты центра провели эксперимент с 22 ожиревшими испытуемыми с преддиабетом — состоянием, которое часто предшествует диабету второго типа. Половина участников должна была ежедневно выпивать по 250 мг водного раствора с корицей; остальные получали такое же количество плацебо.

В начале и конце эксперимента у испытуемых брали кровь на анализ. В итоге результаты тестов показали, что у тех, кто пил коричную воду, концентрация антиоксидантов в крови выросла с 13% до 23%, а уровень сахара понизился.

Впрочем, как отмечает руководитель исследования Ричард Андерсон, требуется провести ещё ряд исследований, прежде чем можно будет утверждать, что вода с корицей помогает имеющим лишний вес и страдающим ожирением сокращать окислительный стресс (повреждение клеток из-за окисления) и снижать концентрацию глюкозы в крови. А пока уменьшить риск возникновения заболеваний сердца и того, что преддиабет разовьётся в диабет, можно только одним способом — избавиться от лишних килограммов.

science.compulenta.ru