Что эффективно понизит давление

Гранат применяется при лечении дизентерии, истощения, малокровия, атеросклероза, ангины, респираторных заболеваний, бронхиальной астмы, чесотки, мочекаменной болезни, диабете и пр.

Сок граната полезен для певцов - от него голос становится чище, кроме того, чудесный сок утоляет жажду при лихорадке и понижает температуру при простуде, используется для понижения артериального давления и как средство, возбуждающее аппетит.

Косточки граната, содержащие грубую клетчатку, полезны в небольших количествах для улучшения перистальтики кишечника. Чай из высушенных перегородок успокаивает нервную систему, уменьшает нервное возбуждение. При климактерическом синдроме необходимо есть зерна граната вместе с косточками. При диабете - пить кисло-сладкий сок (1 ст. л. сока + 1 ложка меда) 3 раза в день. При стоматите: 20 г измельченной кожицы заварить в 200 г воды, кипятить 30 мин., процедить и долить до объема стакана. При анемии: 1 стакан сока в день.

Сок граната рекомендуется как компонент масок для жирной кожи (сужает поры, питает кожу, отбеливает). А отвар кожуры хорош для борьбы с потливостью ног. Волосы полезно ополаскивать отваром кожуры (это способствует укреплению и росту, особенно если волосы жирные).

При покупке гранатов выбирайте крупные плоды, вес которых кажется большим даже для их размера. Шкурка должна быть блестящей, тонкой, сухой и обязательно ровного цвета.

ua.all-biz.info