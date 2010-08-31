Спор о том, что полезней — чай или кофе, длится очень давно. Наука все время идет вперед, поэтому точку в споре ставить пока не будем, но уже сейчас можно утверждать: многим людям по состоянию здоровья кофе противопоказан. Это те, у кого повышенное давление, гастриты и язва желудка. У чая меньше противопоказаний, но неумеренное, избыточное потребление этого напитка вредно, если у вас больное сердце или почки, рассказывает диетолог Наталья ЛИСИЦИНА.

Зеленый чай - самый полезный. Черный получается после того, как чайный лист проходит процесс ферментизации, при этом теряются многие полезные вещества. А в зеленом чае они сохраняются. Например, в нем намного больше, чем в черном, витаминов С и Е.

Все виды чаев полезны, потому что содержат кофеин с танином, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему, расширяют сосуды, улучшают мозговую деятельность. Чайный лист содержит углеводы, пектины, витамины В1, В2, В15, РР, рутин, а также витамин К, обеспечивающий нормальную свертываемость крови. Но чайный лист по-разному можно обрабатывать, для производства черного и зеленого чая используются диаметрально противоположные биохимические принципы. Красные чаи — это как бы промежуточные типы между черными и желтыми, красные больше похожи на черные, желтые — на зеленые. Но все чаи полезны, хотя с зеленым по ценности не сравнится ни один другой. Избыточное потребление чая нежелательно, так как перегружает сердце.

Чай лучше пить за полчаса до еды и через минут 40 после нее. Запивать чаем пищу — вредная привычка, потому что разбавляется желудочный сок.

С кофе нужно быть поосторожней. В нем немало полезных для человека веществ. Например, алкалоид кофеин, оказывающий стимулирующее действие на центральную нервную систему. Однако если давление у вас высокое, есть хронический гастрит или язва желудка, лучше забудьте о кофе. Женщинам после 40 не стоит им увлекаться — от него кости становятся хрупкими. Кофе переутомляет нервную систему, поэтому при нервно-психологических перегрузках лучше выпить чаю с мятой и медом, чем кофе. Особенно перед сном.

А если нельзя кофе, но очень хочется, делайте слабый напиток, разбавляйте молоком.

Экспериментально установлено, что первые полтора часа кофе действительно помогает бороться со сном, потом же, наоборот, действует как снотворное. Чтобы не заснуть за рулем, лучше жевать что-то.

В жару лучше пить минеральную воду без газа, потому что чай и кофе действуют как мочегонное средство, способствуя быстрой потере жидкости. В жаркую погоду можно пить кипяченую воду с соком лимона.