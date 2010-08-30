Смертность в Москве из-за аномальной жары выросла на 50%

Смертность в Москве в июле из-за аномальной жары выросла на 50%.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ.

«Самый высокий рост смертности - 50,7% отмечался в г. Москве», - говорится в сообщении.

Отмечается, что июль 2010 года в Российской Федерации характеризовался аномально высокими температурами, что незамедлило отразиться на росте смертности от болезней системы кровообращения - на 10,6% по сравнению с прошлым годом. Рост смертности от случайных утоплений составил 45,2%. Эти причины в целом повлияли на рост общей смертности в России в июле 2010 г. - 8,6%.

По информации ведомства, смертность в июле 2010 возросла по сравнению июлем 2009 г. во Владимирской области – на 18,4%; Ивановской обл. – 18,3%; Московской и Тульской обл. – 17,3%; Республике Татарстан – 16,6%; Рязанской обл. – 13,5%; Ульяновской обл. - 13%; Тамбовской обл. – 11,1%; Липецкой обл. - 9%; Республике Мордовия – 6,8%; Белгородской обл. – 2,6%; Кировская область –1,1% и Воронежской обл. – 0,7%.

В то же время в ряде регионов, в которых отмечалось длительное воздействие экстремально высоких температур в воздухе, наблюдалось снижение смертности, например, в Волгоградской обл. – на 4,4%, в Ставропольском крае – на 3,6%, в Архангельской - на 3,3%, Ростовской – 3,1%, Свердловской – на 2,3%.

В целом смертность населения в Российской Федерации за период январь - июль 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. от всех причин снизилась на 0,3%.