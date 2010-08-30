В Тернополе мать выбросила новорожденную дочку на мусорник

В Тернополе мать выбросила новорожденного ребенка на мусорник.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей областного управления милиции, мертвого младенца обнаружили жильцы многоэтажки по улице Тарнавского в пакете, спрятанном в коробку из-под обуви. Внимание жильцов привлекли коты, которые пытались вытянуть пакет. Люди сразу сообщили о находке в милицию.

Через четыре дня правоохранительные органы установили личность матери, проверив женщин, которые находились на учете в медицинских учреждениях. Как оказалось, женщина жила неподалеку.

Милиционерам она объяснила, что боялась признаться мужу в беременности. По ее словам, после преждевременных родов, которые проходили дома, она положила новорожденного ребенка возле себя. Но когда увидела, что девочка посинела, решила выбросить новорожденную в мусорник, а не звонить в скорую.

Пока врачи выясняют, были ли преждевременные роды вызваны искусственно. После изучения всех обстоятельств и проведенных соответствующих экспертиз правоохранители будут решать, возбуждать ли уголовное дело против матери.