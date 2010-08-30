Грудное вскармливание защищает женщин от диабета

Американские ученые выяснили, что грудное вскармливание снижает риск развития диабета у матери, сообщает Physorg. Отчет об исследовании группы специалистов под руководством Элеанор Сворц (Eleanor Bimla Schwarz) из Университета Питтсбурга (University of Pittsburgh) опубликован в American Journal of Medicine.

Ученые собрали данные о 2233 американках в возрасте от 40 до 78 лет, 1828 из которых имели детей. 56 процентов рожавших участниц исследования кормили ребенка грудью не менее месяца.

По данным исследования, сахарный диабет второго типа развился у 27 процентов не кормивших грудью женщин. Риск развития заболевания у них почти вдвое превышал аналогичный показатель среди не рожавших участниц исследования или женщин, кормивших детей грудью. Риск развития диабета у женщин, в течение 1-3 месяцев кормивших ребенка только грудью был в полтора раза ниже, чем у матерей, чьи дети никогда не находились только на грудном вскармливании.

Авторы исследования отметили, что соотношение показателей риска развития сахарного диабета второго типа у участниц исследования не изменилось после учета дополнительных факторов, в том числе возраста и массы тела женщин, употребления алкоголя и табака, а также наличия близких родственников, страдавших диабетом.

medportal.ru