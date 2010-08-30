Как определить свой идеальный вес?

Одним из наиболее точных методов расчета идеального веса является формула Брока. Она учитывает соотношение веса, роста, типа телосложения и возраста человека. Доказано, что с возрастом вес женщины и мужчины должен постепенно увеличиваться - это нормальный физиологический процесс. И килограммы, которые некоторые считают "лишними", на самом деле таковыми могут и не являться.

Формула Брока для людей моложе 40 лет равна "рост (в см) минус 110",

после 40 лет - "рост (в см) минус 100".

При этом людям имеющим астенический (тонкокостный) тип телосложения - из результата нужно вычесть 10%,

а людям имеющим гиперстенический (ширококостный) тип телосложения - должны прибавить 10% к результату.

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