Мобильный телефон убил человека

В Индии погиб молодой человек - в его руках взорвался мобильный телефон. Как сообщается, тело 23-летнего Гопала Гуйара было обнаружено недалеко от деревни Банда. Рядом с юношей был найден взорвавшийся мобильный телефон Nokia 1209, а на теле молодого человека были обнаружены сильные ожоги. Во время взрыва индиец разговаривал по телефону, поэтому ожоги располагаются в области шеи и правого уха.

К сожалению, свидетелей происшествия нет: Гопал Гуйара работал пастухом и пас скот в одиночестве на окраине деревни, в лесу. Местная полиция полностью уверена, что причиной трагедии стал именно мобильный телефон, а если точнее, то ожоги, вызванные его взрывом. К сожалению, компания Nokia никаких официальных заявлений по этому поводу пока не сделала.

Это не единственный случай, когда взрывается мобильная электроника, однако к смертельным последствиям такие взрывы приводят довольно редко. Зачастую взрыв или воспламенение происходит из-за перегрева устройств и их технической неисправности, при этом чаще всего проблемы возникают с аккумуляторами.

Для того чтобы избежать подобных неприятностей, стоит посоветовать пользоваться только фирменными аксессуарами (зарядными устройствами, аккумуляторами), а не аналогами от сторонних производителей.

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