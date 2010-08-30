Витамины группы В "питают" мозг

Витамины B6, B12 и фолиевая кислота /или витамин В9/ служат основным питанием для мозга. Учёные Калифорнийского университета /США/ доказали важную роль этих веществ для предотвращения снижения функций головного мозга.

Начиная с 1996 года, неврологи наблюдали за здоровьем около 1 тыс. 800 пожилых людей в возрасте от 60 до 101 года. Анализы крови показали, что низкие уровни витамина B и фолиевой кислоты связаны с развитием слабоумия и низкими умственными способностями. Кроме того, у женщин, но не у мужчин, низкий уровень фолиевой кислоты был связан с симптомами депрессии: нехватка этого вещества двукратно повышала вероятность проявления депрессивных симптомов. Медики считают, что дефицит фолиевой кислоты может навредить не только познавательным, но и психическим функциям мозга.

Также было установлено, что ключевой белок в мозге - холотранскобаламин - может иметь ключевое значение для когнитивного снижения и ускорения процессов старения мозга при недостаточных уровнях витаминов группы В. Витамин В6 содержится в злаковых, бобовых, зелёных лиственных овощах, грецких орехах, капусте, авокадо, бананах, рисе, кукурузе, рыбе; В12 найден в молоке, яйцах, морской капусте, сое, рыбе; а фолиевая кислота - в орехах, финиках, апельсинах, моркови, бобовых, овощах, грибах, лососе, тунце, мясе и молоке.

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