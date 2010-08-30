Как восстановиться после стресса?

Японские исследователи разработали методику восстановления человека, перенесшего экстремальную ситуацию.

Научные эксперименты свидетельствуют о том, что в стрессовых ситуациях в человеческом организме происходит резкий выброс так называемого гормона стресса - кортизола, превышение уровня которого оказывает отрицательное воздействие на иммунитет. В результате развиваются различные заболевания, бессонница и нарушение обмена веществ.

На основе имеющихся знаний про физиологию человека в экстремальных условиях, ученые разрботали 5 ключевых рекомендаций, выполнение которых способствует снижению уровня кортизола в крови и таким образом - восстановлению организма:

•применение медитации и массажа (снижение уровня кортизола на 25-30%);

•прослушивание классическй музыки (снижение уровня кортизола на 35-40%);

•8-часовой сон (снижение уровня кортизола на 20-50%);

•употребление классического черного чая (снижение уровня кортизола на 50%);

•смех (снижение уровня кортизола на 40%).

Статья с результатами исследования опубликована на итальянском психологическом портале Psiche.it.

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