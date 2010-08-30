Кому баклажаны категорически запрещены

Несмотря на то что баклажаны весьма полезны, некоторым людям стоит от них отказаться. Если у вас язвенная болезнь, обострение гастрита или склонность к расстройству желудка, лучше исключить баклажаны из своего меню. Дело в том, что они содержат довольно много клетчатки и трудноперевариваемых волокон и могут вызывать ухудшение самочувствия у людей с больным желудком.

Покупая баклажаны, следует отдавать предпочтение молодым плодам. Дело в том, что баклажаны содержат вещество под названием соланин, чем и объясняется их слегка горьковатый вкус. В перезревших плодах соланина довольно много, а в больших количествах это вещество может вызывать отравления. Определить возраст баклажана можно по его кожице и плодоножке. Коричневая плодоножка говорит о том, что плод сорван давно, на свежем баклажане нет коричневых пятен, и он не бывает мягким и скользким, а кожа не должна быть морщинистой и сухой. Если же вы все-таки не уверены в том, что не ошиблись с выбором, на всякий случай подержите купленные баклажаны в 3%-ном растворе соленой воды — таким образом извлекается значительная часть соланина.

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