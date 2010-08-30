Причины депрессии у подростков

Подростки, которые ложатся спать поздно - в полночь или даже позже - больше подвержены депрессивным состояниям, свидетельствуют результаты ряда исследований. Статья о них была опубликована в последнем номере американского научно-популярного журнала "Сайентифик америкэн".

Как установили ученые Колумбийского университета /г.Нью- Йорк/, шансы возникновения депрессии на 24 процента больше у тех подростков, которым родители разрешают ложиться спать в полночь или даже позже, чем у тех детей, которые ложатся спать в 10 часов вечера. Исследователи объяснили это совсем прозаической причиной - дети просто не высыпаются.

Тот факт, что недостаточный сон является одним из факторов появления депрессии у подростков, подтвердили и исследования, проведенные в Лондонском и Питтсбурском университетах. Ученые установили, что риск развития депрессии особенно велик для тех детей, которые страдают от бессонницы.

Проведенные недавно в Калифорнийском университете /г. Беркли/ исследования выявили, что при недостатке сна возрастает активность области головного мозга, называемой "амигдалой" и отвечающей за эмоции, и резко снижается активность в участках префронтальной коры мозга, отвечающих за подавление негативных ассоциаций. Именно эти явления наблюдаются у людей, испытывающих депрессию.

Исследователи подчеркивают, что в подростковом возрасте дети особенно остро воспринимают проблемы, с которыми им приходится сталкиваться во все более взрослой жизни. И для того, чтобы им было легче преодолеть трудности этого периода и избежать депрессии, им необходим более длительный сон, чем младшим детям и даже взрослым.

ami-tass.ru